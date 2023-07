Bikepark-Event: FC Hundheim/Steinbach wertet Aktion als vollen Erfolg

»Krasse Tricks« auf der Dirtline und am Airbag

Külsheim 10.07.2023 - 14:42 Uhr 2 Min.

Schnelle Runden, Tricks und Sprünge prägten die Wettbewerbe beim gelungenen Bikepark-Event des FC Hundheim/Steinbach.

Der Tag startete mit dem Kids Race auf dem Pumptrack. Hier freuten sich die Verantwortlichen über jeweils 20 Teilnehmer zwischen drei und sechs sowie zwischen sieben und neun Jahren. Alle Teilnehmer erhielten eine Medaille, die extra neu geschaffen wurde. Außerdem erhielten die besten drei der jeweiligen Altersgruppe Preise. »Die Kleinen waren der Hammer, Mädchen sowie Jungs«, freute sich Dietrich. Neben Fahrrädern seien auch Laufräder am Start gewesen. Die Rennstrecke auf dem Pumptrack war 103 Meter lang. »Die Kids legten Rundenzeiten zwischen 16,8 und 36,8 Sekunden vor.«

Beim Pumptrack-Rennen der Jugendlichen und Erwachsenen traten 35 Starter zwischen zehn und 59 Jahren in drei Leistungsgruppen an. Auf der Strecke wurden ohne Treten Geschwindigkeiten von stets über 30 Kilometer pro Stunde erreicht. Das zeigte die digitale Geschwindigkeitsanzeige an der Bahn an. Zum Einsatz kamen für die Zeitmessung Lichtschranken. Die beste Zeit legte Luca Eckhardt mit 10,383 Sekunden hin. »Unser Zeitnehmer kam aus Langen extra zu uns, um das Rennen zu begleiten. Das Ganze machte er ehrenamtlich, aus Spaß an der Sache«, lobte Dietrich. Insgesamt waren rund 50 Helfer beim Event sowie für Auf- und Abbau im Einsatz.

Sehr beliebt war auch der »Jam« auf der Dirtline sowie einem Airbag, in den man mit dem Fahrrad sprang. »Die Fahrer haben krasse Tricks gezeigt«, resümierte Simone Dietrich zusammen mit ihrem Mann Bernd, Vorsitzender Abteilung Radsport des FC. Zu sehen gegeben habe es unter anderem Backflips, 360er, Tailwhip und Superman-seat-grab. Die Bewertung der Tricks erfolgte durch eine Jury aus Vertretern des Bikepark-Teams und dem Publikum.

Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und einen Fahrradparcours. Eine beliebte Abkühlung bot die Dusche auf dem Sportplatz sowie das Wasserspritzen der Feuerwehr, die am Tag auch ihre Arbeit vorstellte. Moderiert wurde die Veranstaltung mit Witz und Fachkenntnis von Tim Dietrich.

Respekt zollte das Bikeparkteam den Teilnehmern, die trotz der Hitze sportliche Hochleistung brachten. Dank sprachen sie der Helfer-vor-Ort Gruppe aus, die im Laufe des Tages auch einige kleinere Verletzungen versorgen musste. Aber kleinere Schrammen hinderten die Teilnehmer nicht daran, mit viel Spaß und Elan weiterzumachen.

Bei den Jugendlichen kam das Event gut an: Jannic Hehn (17) aus Würzburg sagte: »Die Dirtline ist mega, vor allem der zweite Sprung hat den perfekten Radius und Landung.« Nick Egenberger (13) aus Hainstadt lobte die Strecke. Man komme dort auf hohe Geschwindigkeiten. Kjell Weiss (12) aus Walldürn gefiel besonders der Airbag zum Hineinspringen mit dem Rad. Das sei leichter als auf festem Untergrund.

bdg