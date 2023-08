Viele Zisterzienserklöster haben ihre Kirchen Maria geweiht, die als Blumenliebhaberin gilt

WERTHEIM-BRONNBACH 15.08.2023

Direkt unterhalb des klostereigenen Weinbergs konnten die Teilnehmer unter Anleitung von Torsten Englert und Annemarie Heußlein Kräuter und Blumen für Ihre Kräuterbüschel sammeln. Foto: Thilo Winkelmann

Er führte die zwölf am Thema interessierten Teilnehmer zurück bis in das Jahr 1151, in dem das Kloster Bronnbach gegründet wurde. Die ersten Gebäude entstanden damals auf dem heutigen Schafhof, von dem das Kloster 1157 an den heutigen Standort zog. Nach der Ansiedelung der Mönche profitierten die Bevölkerung von deren Wissen um den Ackerbau, den Weinbau und auch das Bierbrauen. Die Zisterzienserabtei soll damals auf Anregung von Bernhard von Clairvaux, der entscheidend für die rasche Ausbreitung des Ordens war, entstanden sein.

Zu Lebzeiten Clairvaux's wurden 343 Zisterzienserklöstern gegründet, von denen Bronnbach die Nr. 326 ist. Eine Distanzierung von anderen Klosterorden ergab sich auch aus dem dort durch Stiftungen begünstigten üppigen Leben und der um sich greifenden Völlerei der Mönche. Die sehr asketischen Zisterzienser folgten dem Prinzip, von der eigenen Hände Arbeit zu leben. Hauptziel des klösterlichen Lebens war aber immer das Erreichen des Seelenheils.

Die Verehrung Marias resultierte aus einer einfachen Gleichung, erklärte Englert: »Gott kam durch Maria in die Welt also kann man auch nur durch Maria zu Gott kommen.« Obwohl in der Bibel nur eine Andeutung über eine leibliche Aufnahme Mariens zu finden ist, hat Papst Pius XII. sie 1950 zum verbindlichen Glaubensinhalt erklärt. Viele Kirchen der Zisterzienserklöster, also auch die in Bronnbach, sind Mariä Himmelfahrt geweiht und das Patrozinium findet immer am 15. August statt.

Auch die sogenannten Würz- oder Kräuerbüschel werden an Mariä Himmelfahrt gesegnet. Annemarie Heußlein, als Fremdenführerin im Kloster Bronnbach zuständig für Sonderführungen, weiß viel über die Tradition der Kräuterbüschel zu berichten. Maria galt als Blumenliebhaberin und nach einer Legende sollen nach der Öffnung ihres Grabes dort kein Leichnam, sondern nur Blumen und Kräuter zu finden gewesen sein. Bereits Karl der Große hat im neunten Jahrhundert Pflanzen aus Italien importiert und festgeschrieben, welche Heil- und Arzneipflanzen in Kräutergärten angepflanzt werden sollten. Im Mittelalter konnte einem das Wissen um heilende oder schädliche Pflanzen auch den Ruf einer Hexe einbringen und lebensgefährlich sein.

Anschaulich wurde das Thema Würzbüschel dann bei einer kleinen Exkursion auf die Grünflächen rund um das Kloster. Zu den von einigen Teilnehmern bereits mitgebrachten Kräutern konnten hier unter fachkundiger Anleitung von Torsten Englert und Annemarie Heußlein noch weitere interessante Blüten hinzugefügt werden. Läuft man sonst ohne Beachtung an Zinnkraut, Königskerze oder Mariendistel vorbei, erfuhr man hier, dass früher die Königskerze in Wachs getaucht, angezündet und tatsächlich als Kerze genutzt wurde. Auf das Sammeln folgte das bestimmten Regeln unterliegende Binden der Kräuterbüschel. So sollen zum Beispiel so viele Kräuter verwendet werden, dass die Anzahl immer durchsieben teilbar ist, aber nicht mehr als insgesamt 99. Die so gefertigten Sträuße und Büschel konnten dann während der feierlichen Messe am 15. August in der Bronnbacher Klosterkirche geweiht werden

