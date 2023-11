Konzertabend würdigt jiddische Sprache

Kultur: Larissa Dubovska und Igor Dubovsky zu Gast in der Wertheimer Marienkapelle - Zum Jahrestag der Pogromnacht

Wertheim 08.11.2023 - 11:28 Uhr 1 Min.

Igor Dubovsky trägt in der Marienkapelle hebräische und jiddische Lieder vor. Die Kapelle steht auf den Fundamenten zweier Synagogen.

Dass jüdisches Leben bedrückend häufig mit jüdischem Sterben verbunden ist, machte der Wertheimer Stadtführer Rainer Dreikorn eingangs des Konzertabends deutlich. Auch Wertheimer haben über die Jahrhunderte immer wieder ihren Teil zum jüdischen Sterben beigetragen. Die jüdische Gemeinde der Stadt - erstmals im Jahr 1212 erwähnt - war eine der ältesten im Land, heute gibt es sie nicht mehr. Immer wieder wurden die Synagogen zerstört, mitunter weite Teile der jüdischen Bevölkerung ermordet. In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge am Neuplatz demoliert, das Gebäude selbst entging jedoch der Einäscherung. 1961 wurde es für beim Bau der Rechten Tauberstraße abgerissen.

Die Marienkapelle, wo nun das Erinnerungskonzert stattfand, fußt auf den Ruinen der beiden ersten Wertheimer Synagogen. Vor so viel Geschichte verblasste der eigentliche Konzertabend fast ein bisschen. Der Basso profundo - so werden seltene, herausragend voluminöse und tiefe Bassstimmen genannt - Igor Dubovsky ist ukrainischer Jude mit klassischer Gesangsausbildung an der Nationalen Universität der Künste in Charkiw. Seit bald 15 Jahren ist das Paar Teil der jüdischen Gemeinde Würzburg und Dubovsky gilt als der wichtigste und qualifizierteste Interpret jüdischen Liedgutes in der Region.

Im ersten Teil des Konzertes, zunächst zu Klavier-Playback, sang Igor Dubovsky hebräische Gebete und sogenannte stehende Lieder. Es dominierten melancholische Töne und der volltönende Bass des Würzburgers. Das Ave Maria nach dem ersten Bach'schen Präludium lenkte den Blick auf den besonderen Kirchenraum der Marienkapelle. Der zweite Teil des Konzerts befasste sich mit modernem hebräischem und jiddischem Liedgut. Er brachte unerwarteten Schwung in den Abend. Der Grund dafür auch das Jiddisch als mittelhochdeutsche Sprache mit Einflüssen des Slavischen und Romanischen.

Larissa Dubovska betonte, dass einst zwölf Millionen Menschen Jiddisch gesprochen hätten. Heute sei es bedingt durch Sprachverbote so gut wie ausgerottet. Unter den ultra-orthodoxen Juden jedoch hält sich die Sprache. Die Wissenschaft rechnet hoch, dass derzeit eine dreiviertel Millionen Menschen aktiv Ost-Jiddisch sprechen - die Tendenz sei steigend. »In Sachen Jiddisch ist das letzte Wort noch nicht gesprochen«, sagte Dubovska dann auch. Der Konzertabend war insgesamt eindringlich und vielschichtig.

