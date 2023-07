Konzert-Abenteuer mit Igel und Eichhörnchen

Violinisten-Duo The Twiolins im Kloster Bronnbach

Wertheim 10.07.2023 - 14:01 Uhr 1 Min.

Das Duo Twiolins begeisterte im Kloster Bronnbach Jung und Alt.

Bei herrlichem Sommerwetter waren viele Kinder zum Kloster gekommen, um die beiden Musiker mit ihren Violinen zu bewundern. Luise Dingler ist auch als Autorin tätig und schrieb das gleichnamige Kinderbuch zum Konzert. Es ist eine rührende Geschichte über Freundschaft, Mut und die Kraft der Musik. Es diente als Vorlage für das Mitmach-Konzert in Bronnbach.

Das Eichhörnchen und der Igel haben viel geübt und wollen ihre Musik gerne mit anderen teilen. Doch wie geht das eigentlich? Gemeinsam überlegen sie, wie man ein Konzert spielt. Dabei erleben die beiden allerhand Abenteuer. Die Geschwister Dingler schafften es, die Kinder immer wieder mit einzubeziehen und für ihre Musik zu begeistern. Die beiden kamen als Eichhörnchen und Igel verkleidet und hatten damit sofort die volle Aufmerksamkeit der kleinen Besucher.

Die zehnjährige Noelle aus Uissigheim freut sich vor allem auf die Kostüme und darauf, live so ein Konzert zu erleben. Das Publikum war sich einig, dass alle Musik hören wollten. Und so zeigte das Geschwisterpaar erst einmal, wie überhaupt ein Ton aus der Violine kommt und was eigentlich genau der Unterschied zwischen Violine und Bratsche ist. Unter dem Gelächter des Publikums versuchte der Igel, seiner Geige die ersten merkwürdigen Töne zu entlocken, ehe er dann richtig spielte.

Das Eichhörnchen wusste in vielen kniffeligen Situationen eine Lösung. Den Igel macht es immer sehr nervös, vor vielen Leuten zu spielen. So war es auch in Bronnbach, aber das Eichhörnchen erklärte: »Ich spiele einfach so lange weiter, bis dir die Töne wieder einfallen.« Die beiden tierischen Freunde erleben in der Geschichte bei ihrer Reise zum Konzert Dinge, die nicht immer leicht wegzustecken sind. Doch mit Leichtigkeit und der Hilfe vieler Freunde entstand am Ende ein wunderbarer Auftritt. Alle kleinen und großen Besucher waren begeistert von den Twiolins.

Am Abend boten Marie-Luise und Christoph Dingler dem Publikum eine musikalische Reise durch Jahrhunderte und Kontinente, in dem es Werke in einer einzigarten Zusammenstellung präsentierte. Auch hier ließen sich gut 50 Besucher von außergewöhnlichen Klängen begeistern.

