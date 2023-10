Konzeptentwicklung: Quartiere in Kreuzwertheims Altort werden gefördert

Kreuzwertheim 18.10.2023 - 15:58 Uhr 1 Min.

In Kreuzwertheim gibt es viele städtebauliche Potenziale, die man mit Hilfe der bayerischen Städtebauförderung angehen möchte. Foto: Birger-Daniel Grein

Laut Bürgermeister Klaus Thoma ist übergeordnetes Ziel, ungenutzte Bausubstanz im Ortskern einer neuen Nutzung zuzuführen. Auch die Nutzbarmachung leerstehender oder unzureichend genutzter Scheunen und Nebengebäude soll weiter fortgesetzt werden, da auch dadurch historische und ortsbildprägende Bausubstanz erhalten werden kann. Für die Unterstützung von Sanierungsberatungen wurden bei der Städtebauförderung 6000 Euro beantragt. Für Zuwendungen für das kommunale Förderprogramm werden künftig pro Einzelfall 15.000 Euro eingeplant. Für diesen Bereich beantragte man bei der Städtebauförderung 50.000 Euro.

Thoma verwies auf die Förderung des Umbaus und der Sanierung des Fürstin-Wanda-Hauses sowie der Sanierung der Laufbahn in der Freisportanlage in diesem Jahr.

Auf Basis des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sollen verschiedene Quartiere in der Marktgemeinde weiterentwickelt werden. In der Vorbesprechung von Gemeinde und Regierung von Unterfranken (Städtebauförderung) im Juli 2023 wurde, so Thoma weiter, deutlich gemacht, dass die identifizierten Quartiere zunächst im Rahmen der kommunalen Sanierungsberatung mit dem Büro Rüger und Tröger näher besprochen und mögliche Potenziale für eine städtebauliche Entwicklung erarbeitet werden sollen.

Für die Sanierungsberatung der drei Quartiere wurden jeweils 50.000 Euro bei der Städtebauförderung beantragt.

Quartier eins ist der Bereich Gäulsgasse - Nebengäulsgasse mit Mainradweg. Es liegt unterhalb des Kirchplatzes. Das Quartier sei eng bebaut. Besonders sei die Lage mit Blick auf den Main, die gegenüberliegende Altstadt Wertheim sowie den seitlichen Blick zur Wertheimer Burg.

Quartier zwei ist die »Hofstelle Wolpert und angrenzende«. Dies sei durch eine große Scheune und mehrere unterkellerte Wohngebäude aus. Teile des Quartiers sind in Besitz der Gemeinde.

Drittes Quartier ist der Bereich Neugasse und Hauptstraße, hier könnten eventuell weitere Stellplätze entstehen. Der gesamte Bereich soll umgestaltet werden.

In der letzten Jahresmeldung für die Förderung seien im Zusammenhang zum Quartier Neugasse für die Schaffung neuer Stellplätze im Bereich des Altorts mit Andienung zur Hauptstraße 25.000 Euro angemeldet. Dieses Vorhaben könne in der Konzepterarbeitung für das Quartier einfließen. Aus diesem Grund muss der Ansatz für 2024 nicht erneut beantragt werden. Weiter ging es um vier geplante private Sanierungsmaßnahme in der Haslocher Straße, der Maingasse, der Gäulsgasse sowie der Turnplatzstraße. In die Jahresmeldung 2023 hatte man für jedes Vorhaben 50.000 Euro angemeldet. »Bisher haben wir von keinem der Eigentümer weitergehende Rückmeldung erhalten«, so Thoma.

Verschoben werden soll die Maßnahme im Bereich Schlossvorplatz (Umgestaltung des Objekts Hauptstraße 22 und 26), da diese im Kontext zur beabsichtigten Neugestaltung der Hauptstraße / Brückenstraße stehen.

BIRGER-DANIEL GREIN