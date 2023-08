Shoppen und Schöppeln zieht an Mariä Himmelfahrt Menschen in die Wertheimer Altstadt

Hintergrund: Stimmen zu Shoppen und Schöppeln

Christine Gesella, Abteilungsleiterin bei Zeitzeichen, und ihr Team freuten sich, dass bei ihrem Spendenprojekt für die Tour der Hoffnung viele Spenden zusammenkamen. Spender hatten dabei auch berichtet, dass es einen familiären Hintergrund zur Thematik gebe, die sie motiviere. Gesella betonte, die Tour tue "viel Gutes, das muss man unterstützen". Zu Shoppen und Schöppeln generell sagte sie, sie sei immer zufrieden, wenn etwas in Wertheim passiere.

Miriam Swiegot, Inhaberin des Kindermodengeschäft Fuchsnest, freute sich über den regen Besuch beim Kindertheater am Platz neben ihrem Geschäft. Dieses sei auch ein Magnet für ihr Geschäft und locke Leute auch in die versteckteren Ecken. Sie bot vor ihrem Laden alkoholfreien Bioapfelspritz an und hoffte damit auch etwas Werbung für das Taubertaler Streuobst zu machen.

Altstadt- und Burgmanager Christian Schlager resümierte, der Termin für Shoppen und Schöppeln sei aufgrund des Feiertags in Bayern gut gewählt gewesen. Die Stadt sei voll, "also haben wir was richtig gemacht". Die Weinprobe locke Leute auch in kleinere Geschäfte, die sie sonst nicht besucht hätten. Das Event senke die Schwelle, einfach zu schauen. "Es wird aber auch gut verkauft", gab er die Rückmeldung der Händler wieder.

Von den Besuchern der Altstadt gab es auch Vorschläge. So regten Gäste an, zukünftig ein Pfandglas zum Beispiel mit dem Optimisten herauszugeben, dass man von Geschäft zu Geschäft mitnehmen kann. Optimal dazu wäre noch eine Halterung zum Umhängen.