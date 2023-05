Konzept für Dorfladen in Reicholzheim steht

Lebensmittelgeschäft könnte sieben Tage öffnen

Wertheim 05.05.2023 - 18:18 Uhr 2 Min.

Alle Absprachen für die Eröffnung von Tante-M sind getroffen. Was fehlt ist ein Betreiber. Foto: Tante-M Das Gemeindezentrum ist als Standort für den Nahversorger vorgesehen. Foto: Stadt Wertheim

Seit Schließung des Nahkauf-Geschäfts Berberig im Dezember 2022 gibt es in Reicholzheim keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Generell haben kleine Läden im ländlichen Raum Probleme, ihren Betrieb wirtschaftlich zu führen. Um solche Lücken zu schließen, hat das Unternehmen Chrisma aus dem baden-württembergischen Pliezhausen das Konzept Tante-M entwickelt.

Alle Absprachen seien getroffen, um es in Reicholzheim zu verwirklichen. Es fehle nur noch ein Betreiber, der das Geschäft als Franchisepartner führt. Die Stadtverwaltung setzt nach eigenen Angaben große Hoffnung darauf, dass dies gelingt. »Reicholzheim wäre ein Pilotprojekt. Das neue Nahversorgungskonzept von Tante-M könnte auch für weitere Standorte in Wertheim interessant sein«, sagt Alina Fröhlich vom Referat Wirtschaftsförderung.

Tante-M-Läden gibt es bisher an 42 Standorten im süddeutschen Raum. Sie bieten dem Kunden ein kleines Vollsortiment mit ungefähr 1100 Artikeln. Der Laden ist an sieben Tagen pro Woche von 5 bis 23 Uhr geöffnet. Im Gegensatz zu anderen Dorfläden gibt es kein klassisches Kassenpersonal. Die Servicekräfte bei Tante-M sind für die Warenverfügbarkeit, Hygiene und die Unterstützung der Kunden zuständig. Das spare Kosten und ermögliche einen wirtschaftlichen Betrieb, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem könne das Geschäft auch an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Der Kunde kassiert sich selbst ab und zahlt wahlweise mit EC-Karte, Bargeld oder mit einer aufladbaren Kundenkarte. Das Warenangebot bezieht Tante-M über verschiedene Großhändler. Von regulären Supermarktwaren über Haushaltswaren ist alles für den täglichen Bedarf dabei. Das Sortiment wird durch Backwaren, Fleisch und Wurstwaren, Gemüse und regionale Produkte ergänzt.

Der Einkauf in Tante-M-Läden könne und solle nicht den Wocheneinkauf ersetzen, sondern die leicht zu erreichende Nahversorgung für den täglichen Bedarf in der Ortsmitte sein. Als Standort des Tante-M-Ladens in Reicholzheim ist das Gemeindezentrum in der Satzenbergstraße vorgesehen. Die evangelische Kirchengemeinde gibt die dauerhafte Belegung von Flächen zugunsten einer punktuellen und flexiblen Nutzung anderer Räume auf. So stehen rund 70 Quadratmeter Verkaufsfläche und 30 Quadratmeter Nebenflächen zur Verfügung.

Kleinere Umbaumaßnahmen sind laut Stadtverwaltung bereits geplant und könnten kurzfristig ausgeführt werden, sobald ein Betreiber für den Laden gefunden ist. Die Kosten des Umbaus trägt die Stadt Wertheim als Unterstützung der Nahversorgung in Reicholzheim. Bei Ortsvorsteher Sebastian Sturm hätten sich bereits Interessenten für die Mitarbeit als Servicekräfte gemeldet, schreibt die Stadt. Jetzt brauche es noch den »Kopf«, der die Tante-M-Filiale als Franchisepartner betreibt.

Das Franchisekonzept unterstütze den Betrieb umfassend - von der Ladeneinrichtung über die Warenbestellung bis hin zum Bezahlsystem. Ortsvorsteher Sebastian Sturm und Alina Fröhlich von der städtischen Wirtschaftsförderung hoffen, dass sich ein Betreiber für Tante-M in Reicholzheim findet. »Ein Dorfladen ist mehr als die Sicherstellung der Nahversorgung. Er hat auch Bedeutung als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und als Ort der Begegnung und der sozialen Kontakte gerade für ältere Menschen«, sind sich beide einig.

Ansprechpartner für Interessenten: Alina Fröhlich, Wirtschaftsförderung, Tel. 09342 301-124, E-Mail: alina.froehlich@wertheim.de oder Jochen Schwab, Leitung Franchise Tante-M, E-Mail: franchise@tante-m.shop; Infos im Internet: https://tante-m.shop/.

