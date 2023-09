Kontroverse Debatte um Windkraft

Bürgerversammlung

Wertheim 12.09.2023

An einem Septembermorgen vertreibt die aufgehende Sonne die Nebelschwaden zwischen den Windrädern bei Höhefeld. Die Stadt Wertheim stellt derzeit Pläne für neue Windkraft-Vorrangflächen vor. Foto: Thilo Winkelmann Groß war das Interesse der Bürger an der ersten Bürgerversammlung zur Windkraft am Montag in Nassig. Auf besonderes Interesse stießen die Pläne zu möglichen zukünftigen Windkraft-Vorranggebieten.

Neben Ortsbewohner kamen auch viele Interessierte aus Nachbardörfern. Geleitet wurde die Versammlung von Christoph Ewen vom Forum Energiedialog, das den Prozess in den Kommunen neutral beratend begleitet. Stefanie Leuchs vom Referat Stadtplanung ging auf das aktuelle Verfahren ein, dessen Ziel die Definition von Vorranggebieten ist. Diese müssen mindestens 1,8 Prozent der Fläche des Regionalverbands für Windkraft ausweisen. Gelingt dies bis Ende September 2025 nicht können Anlagenbetreiber für alle Flächen Anträge auf Windkraftanlagen stellen, über die nur noch einzeln entschieden wird.

Stadtbaumeister Armin Dattler stellte die Suchraumkarten sowie die Kriterien der Stadt vor. »Wir müssen wohl mehr als 1,8 Prozent ausweisen, damit das Gesamtziel erreicht werden kann, da es andere Kommunen im Regionalverband nicht können«, erläuterte er. Die Flächen sollen mindestens 1250 Meter von der Siedlungsfläche entfernt sein, um Platz für eventuelle Neubaugebiete zu lassen. Damit liegen die meisten Flächen im Wald: »Eine Umsetzung nur im Offenland ist bei diesem Abstand nicht möglich«, erklärte Dattler.

Der Regionalverband sehe lediglich einen Abstand von 750 bis 780 Metern zu Siedlungsflächen vor. Einzelne Vorrangflächen sollen mindestens 50 Hektar groß sein und sich so verteilen, dass keine Überlastung in der Landschaft entsteht. Daher haben sie einen Mindestabstand von fünf Kilometern.

Zu den möglichen Flächen zählen bereits ausgewiesene Bereiche in Dertingen und Höhefeld. Neu kommen Flächen bei Dörlesberg an der Külsheimer Gemarkungsgrenze hinzu. Die größte Fläche, die auch am weitesten von den Ortschaften entfernt ist, ist der Schenkenwald bei Nassig.

Die Bereiche entsprechen laut Stadtbaumeister 5,1 Prozent der Wertheimer Gemarkungsfläche. Wie viele Anlagen dort stehen könnten, hänge von verschiedenen Faktoren ab. Insgesamt wären es etwa 33 auf dem gesamten Gemarkungsgebiet. Maximal denkbar wären im Schenkenwald 15, bei Dertingen fünf, in Höhefeld fünf bis sechs neue Anlagen statt der bisherigen und sechs bis sieben bei Dörlesberg.

Über diesen Vorschlag diskutierten die Bürger nun in Nassig. Zwei Punkte wurden besonders häufig angesprochen: die Zahl möglicher Anlagen im Schenkenwald bei Nassig und der vergleichsweise hohe Anteil der Windkraftbereiche an der Gemarkungsfläche. Positiv bewerteten Versammlungsteilnehmer, dass die Stadt einen eigenen Vorschlag für einen verträglichen Ausbau der Windkraft erarbeitet und dem Regionalverband vorschlägt. Man hoffte, der Regionalverband lasse sich darauf ein.

Häufigster Kritikpunkt beim Schenkenwald: die Zerstörung von Wald für Windkraft. »Bei 15 Windrädern bleiben keine Bäume mehr übrig«, sagte ein Bürger. Dattler erläuterte, 15 Anlagen bräuchten 7,5 Hektar Fläche; der Nassiger Wald habe 1950 Hektar. Ein Mondfelder erklärte, die Höhe der Windräder mit 200 Meter Nabenhöhe erschrecke ihn. Sie seien weithin sichtbar; das bedeute einen Verlust an Wohnqualität. Weiter wurde kritisiert, dass Mondfeld und Nassig mit 40 Prozent der Anlagen belastet würden.

Die Grünenwörter Gemeinde- und Ortschaftsrätin Brigitte Kohout gab zu bedenken, dass man auch die Auswirkung der Schenkenwald-Anlagen auf Grünenwört und Mondfeld beachten müsse. 15 Anlagen dort seien einfach zu viel. Weitere Grünenwörter sorgten sich über einen möglichen Schattenwurf auf das Dorf. Laut Dattler sind derartige Auswirkungen Teil der Prüfung im Genehmigungsverfahren für die einzelnen Anlagen.

Zum vorgeschlagenen Umfang von 5,1 Prozent der Wertheimer Gemarkungsfläche wurde angeregt, mit weniger Fläche in die Verhandlung zu gehen, um noch Verhandlungsmasse zu haben. Dattler erklärte, man sei mit Ausschlusskriterien in die Suche gegangen, nicht mit einem speziellen Flächenziel. »Weitere schlüssige Argumente für Ausschlüsse nehmen wir gerne entgegen.« Der Stadtbaumeister hält es für sinnvoll, dass die Stadt die maximal 5,1 Prozent in den Prozess einbringt und klarstellt, dass mehr nicht machbar ist. Man werde die Anregung aber dem Gemeinderat vorlegen. Ein weiterer Bürger schlug vor, den Abstand zu Wohngebieten weiter zu vergrößern, um so weitere Flächen auszuschließen.

Die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke hatten laut Dattler bei der Betrachtung eine untergeordnete Rolle gespielt. Seien kommunale Flächen geeignet, habe man diese bevorzugt. »Die Wertschöpfung soll kommunal bleiben. Zwischen verschiedenen privaten Eigentümern haben wir keine Unterschiede gemacht.« Um eine Neiddebatte zu vermeiden, schlug Gemeinderat Richard Diehm vor, die Grundstücksbesitzer im Schenkenwald sollten sich zusammenschließen und gemeinsam einen Vertrag mit einem Projektierer abschließen. So könnten alle profitieren.

Berücksichtigt wollen einige Teilnehmer auch den Ausbau der Windkraft in Nachbarkommunen in Baden-Württemberg und Bayern wissen. Diese spiele eine Rolle für die Überlastung der Landschaft durch Rotoren. Laut Dattler sollen die Abstände zwischen den Vorranggebieten dies gewährleisten. Allein die Sichtbarkeit der Anlagen könne zudem kein Ausschlusskriterium sein, sondern nur deren konkrete Auswirkungen. Darüber hinaus habe die Stadt Wertheim Einnahmen durch die Anlagen auf ihrem Gemarkungsgebiet.

Die Stadtwerke Wertheim wollen Betreiber möglichst vieler Windkraftanlagen werden, erläuterte Geschäftsführer Thomas Beier. Über Windsparbriefe und die Energiegenossenschaft soll eine Bürgerbeteiligung möglich werden.

