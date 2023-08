Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Komplettes Festzelt fürs Heimat- und Quätschichfest an einem Tag gestellt

Aufbauarbeiten in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim 28.08.2023 - 12:57 Uhr 2 Min.

Der Aufbau des Festzelts für das Heimat- und Quätschichfest Kreuzwertheim läuft auf Hochtouren. Dank vieler Helfer stand das Festzelt mit 1000 Quadratmetern Holzboden darin bereits am Samstagabend. Nun läuft der Innenausbau.

Frank Theobald, Vorsitzender des Festgremiums, erklärte am Montagvormittag im Gespräch mit unserem Medienhaus: »Das komplette Festzelt inklusive 1000 Quadratmeter Holzboden stand bereits am Samstag um 18 Uhr. Das war eine klasse Leistung.« Damit sei man einen Tag schneller als im letzten Jahr. Gelungen sei dies, da es am Samstag mehr als 30 gute Helfer waren, die alle kräftig mit anpackten.

Am Montag lieferte der Bauhof die Bauteile für den weiteren Innenausbau an, den die ehrenamtlichen Helfer übernehmen werden. »Der Bauhof war von unserer Geschwindigkeit überrascht.« Trotz des Arbeitstags waren am Montag zehn Helfer aktiv dabei. Theobald freute sich, dass Leute aus allen Generationen mithelfen. Neben erfahrenen älteren Helfern sind auch junge Aktive beim Aufbau tatkräftig dabei, unter anderem Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

Der Aufbau wird noch mindestens bis Donnerstagabend andauern. Am Freitagnachmittag startet das Fest. »Für den Aufbau sind immer viele Helfer willkommen,« warb der Vorsitzende um Unterstützung. Die Stimmung der Helfer sei sehr gut, und allen mache die Arbeit Spaß. Die Motivation sei wirklich gut. »Alle wollen, dass es mit dem Fest weitergeht.« Er persönlich freue sich besonders darüber, dass viele junge Helfer beim Fest dabei sind, so Theobald. Dies zeige, dass das Fest auch in Zukunft Bestand haben werde, da das Interesse daran da ist.

»Mein Höhepunkt im Programm wird der Tag der Betriebe am Montag sein«, sagte er. Dieser sei gut fürs Betriebsklima. »Außerdem sei die Teilnahme ein Zeichen, dass die Betriebe das Fest unterstützen.« Neben dem Programm im Festzelt wird es auch wieder einige Schausteller auf dem Festplatz geben. »Es wird ein ähnliches Angebot wie letztes Jahr sein«, so Theobald.

Unter anderem hätten die Schiffsschaukel und verschiedene Buden zugesagt. Die Gewinnung der Schausteller sei nicht einfach gewesen. Einerseits habe sich die Branche während der Corona-Pandemie ausgedünnt, andererseits habe man aufgrund der Unsicherheiten bei der Festplanung dieses Jahr erst spät angefragt.

Besonders freute sich der Vorsitzende des Festausschusses, dass alle Dienste während des Fests mit Ehrenamtlichen besetzt werden konnten. Weiter berichtete er, man verwende das ganze Fest in diesem Jahr eine einheitliche Tonanlage. Einzelne Akustikprobleme wie im letzten Jahr sollten damit nicht mehr auftreten.

Voll Freude darüber, dass das Heimat- und Quätschichfest stattfindet, ist auch Bürgermeister Klaus Thoma. Er lobte die engagierten Helfer beim Aufbau. »Ich freue mich am meisten auf die Begegnung mit den Bürgern und dass diese unbeschwert feiern können in diesen aufregenden Zeiten.« Seine Kinder freuten sich vor allem auf den Zauberer und das Bootfahren am Kindernachmittag sowie den Vergnügungspark.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Das Programm Das 68. Heimat- und Quätschichfest in Kreuzwertheim findet von Freitag bis Montag, 1. bis 4. September, auf dem Festplatz am Main statt. Programm am Freitag: Ab 16 Uhr: Oldtimer-Ausstellung entlang der Hauptstraße. 18 Uhr: Festeröffnung am Turm durch Bürgermeister Klaus Thoma, musikalisch begleitet vom Männergesangverein Kreuzwertheim, anschließend Festzug zum Festzelt und Bieranstich, begleitet durch die Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Röttbach. 20 Uhr: DJ Lou Beeger sorgt im Zelt für Stimmung. Programm am Samstag: Ab 14 Uhr: Seniorennachmittag mit den Schoppendales und verschiedenen Tanzgruppen; Kindernachmittag mit Zauber-Fritze, Kinderschminken und Motorbootfahren mit der Wasserwacht. 20 Uhr: Upgrade (vormals Unplugged Project). Programm am Sonntag: 10.30 Uhr: Ökumenischer Festgottesdienst im Zelt, anschließend Frühschoppen und Mittagessen, musikalisch umrahmt von Äschisch Bläschisch. Ab 11 Uhr: Kreuzwertheimer Schleppertreffen auf dem Festplatz. Ab 15 Uhr: Tanz und Unterhaltung sowie der Einzug der Ehrengäste mit der Fränkischen Trachtenkapelle Breitebrunn, Tombola; Musik bis etwa 19 Uhr. Programm am Montag: Ab 15 Uhr: Kesselfleischessen. Ab 16 Uhr: Tag der Betriebe und Vereine mit der Band Die Partykracher. bdg