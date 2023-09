E-Ladepark: Bauarbeiten für das »HomE of Mobility« am Almosenberg in vollem Gange

Kompetenzzentrum wächst aus dem Boden

Wertheim 06.09.2023 - 14:47 Uhr 1 Min.

Am Fuchsenacker in Bettingen läuft der Aufbau der "HomE Base" genannten Bauten auf vollen Touren.

Entlang der Straße Am Fuchsenacker sind eine Reihe Baucontainer aufgestellt, ein Kran reckt sich in die Höhe, Verschalungen wachsen empor, und auch am Abend wird noch gearbeitet: Der Aufbau der »HomE Base« genannten Bauten läuft auf vollen Touren. Ein Transparent am Bauzaun kündigt die Fertigstellung für 2024 an, auf weiteren Transparenten wird um Mitarbeiter geworben.

Derzeit ist die Firma noch in gemieteten Räumen in der Nähe untergebracht. Dutzende entlang der Straße Am Almosenberg geparkte Elektrofahrzeuge verraten, um was es hier geht: Markenunabhängige Beratung, Auto-Abos und Probefahrten. Und das künftig in eigenen Räumlichkeiten: »Es ist vollbracht. Der Grundstein für die HomE Base Am Fuchsenacker in Wertheim ist gelegt«, meldete die Firma in einer Mitteilung am 18. August und spricht von einem »weiteren Meilenstein«. Die Bauarbeiten selbst laufen seit Anfang Juli, bis zur Fertigstellung soll es laut Firmenmitteilung etwa zwölf Monate dauern.

Hinter dem Kompetenzzentrum und der Betreiberfirma HomE of Mobility GmbH steckt die APM Projects GmbH, eine Tochter der Automobilpartner Mitte AG mit Sitz in Overath. Die Verbundgruppe von Autohäusern umfasst 34 inhabergeführte Unternehmen, darunter Grampp (Lohr, Karlstadt), Günther (Walldürn, Hardheim) sowie Wolfert (Bürgstadt, Großwallstadt, Laudenbach). Insgesamt sollen trotz zwischenzeitlicher Preissteigerungen im Endausbau elf Millionen Euro auf dem 20.000-Quadratmeter-Grundstück investiert und 50 Arbeitsplätze geschaffen werden, hieß es schon zum ersten Spatenstich im November 2022 und nun auch anlässlich der Grundsteinlegung.

»Wir alle freuen uns, gemeinsam einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Energie- und Mobilitätswende feiern zu dürfen«, ließ sich Jens Heller als Geschäftsführer der APM Projects GmbH anlässlich der Grundsteinlegung zitieren. Das Unternehmen ist eine Beteiligungsgesellschaft der APM AG und Besitzerin des Grundstücks. »Mit dem Grundstein für das HomE Kompetenzzentrum begründen wir das Fundament für einen der größten E-Ladeparks in Deutschland und einen Ort, an dem Innovation und Erfahrung, Arbeiten und Genuss, Mobilität und Verweilen, ein neues Zuhause finden werden«, sagt dazu HomE-Geschäftsführer Jürgen Ruchti.

Bislang am Fuchsenacker einsatzbereit ist die erste Ausbaustufe mit zwölf mobilen Tesla Superchargern, die laut Firma per Tesla-App auch für Fremdfabrikate genutzt werden können. Mit der nächsten Ausbaustufe sollen unter anderem ein Cateringbereich, Co-Working-Spaces und eine Lounge dazukommen. Derzeit laufe nach Firmenangaben die Aufstockung von sieben auf 20 Arbeitsplätze.

Unter anderem für den neuen Ladepark, aber auch für die angedachte Herstellung von sogenanntem »gredrünen Wasserstoff« müssen die Stadtwerke Wertheim die Kapazitäten ihres Leitungsnetzes in den Wertheimer Osten vervielfachen. Die Planungen dazu laufen.

Matthias Schätte