Volksbank Main-Tauber: Knapp drei Prozent Plus bei der Bilanzsumme

Main-Tauber-Kreis 29.06.2023 - 16:05 Uhr 2 Min.

Die Volks­bank Main-Tau­ber hat das Jahr 2022 mit ei­ner Bi­lanz­sum­me in Höhe von rund drei Mil­li­ar­den Eu­ro ab­ge­sch­los­sen.

Die "tief in der Region verwurzelte Volksbank", so Schlenker, sei stolz darauf, dass die genossenschaftliche Idee noch immer viele Menschen begeistere, was sich an mehr als 47.000 Mitgliedern dokumentiere. Zugleich hat die Bank derzeit mehr als 87.000 Kunden und betreibt ihre Geschäfte nicht nur im Kernland Main-Tauber, sondern ist auch im Main-Spessart-Kreis mit Filialen in Kreuzwertheim und Schollbrunn vertreten. Mehr als die Hälfte der Einwohner des Main-Tauber-Kreises seien damit Kunden der Volksbank Main-Tauber, nannte Schlenker Vergleichszahlen.

Das sogenannte betreute Kundenvolumen der Bank betrug im vergangenen Jahr rund 6,12 Milliarden Euro (Vorjahr 5,98 Milliarden). Es setzt sich zusammen aus dem sogenannten Kundenanlagevolumen (3,7 Milliarden Euro) und dem Kundenkreditvolumen (2,4 Milliarden Euro). Das Anlagevolumen umfasst die Geschäfte, die Kunden mit Partnern der Volksbank wie etwa der Union Investment machen. Da betrug das Plus im vergangenen Jahr 1,62 Prozent. Das Kundenkreditvolumen verzeichnete dagegen einen Anstieg um 3,3 Prozent. In 2021 hatte es erst bei rund 2,34 Milliarden Euro gelegen.

Die Volksbank Main-Tauber hatte im vergangenen Jahr 449 Mitarbeiter, Vollzeitstellen waren es allerdings nur 367. Der Wettbewerb um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde zunehmend zu einer Herausforderung, so Schlenker. Allein im vergangenen Jahr haben 40 Beschäftigte die Bank verlassen, 50 kamen als Angestellte neu zur Bank. "Ein Wechsel von zehn Prozent in der Belegschaft ist schon enorm", nannte er Zahlen.

Den Anstieg der Bilanzsumme um fast drei Prozent auf rund drei Milliarden Euro begründete der Vorstand der Volksbank Main-Tauber sowohl mit einem Anstieg der Kundeneinlagen wie der Kundenkredite. Ende 2022 verwaltete die Volksbank Kundeneinlagen im Wert von rund 2,1 Milliarden Euro und hatte zugleich Kredite in Höhe von rund zwei Milliarden Euro ausgegeben. Bei den Einlagen gab es ein Plus von mehr als sieben Prozent, obwohl der Plan "ein Nullwachstum" gewesen sei, zeigte sich Schlenker von dieser Entwicklung erfreut. Auf den Anstieg der Zinsen habe die Volksbank als eine der ersten Banken in der Region mit einem Verzicht der Verwahrentgelte reagiert. Und ab Mitte des Jahres auf Kündigungsgelder bereits wieder Zinsen gezahlt.

Das Wachstum mit rund 6,7 Prozent bei den Kundenkrediten führte Schlenker vor allem auf einen Zuwachs bei der Finanzierung von Immobilien zurück. Zudem habe die Volksbank einen Schwerpunkt in der Finanzierung von Projekten im Sektor Erneuerbare Energien geschaffen, wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Allein beim Zinsüberschuss verbuchte die Bank im vergangenen Jahr ein Plus von rund 7,6 Millionen Euro. Ende 2022 standen rund 48,8 Millionen Euro zu Buche. Die Gründe dafür seien das Kreditwachstum, aber auch die Zinsentwicklung allgemein.

Dazu komme insbesondere aber, dass die Volksbank zu Jahresbeginn mit Beginn des massiven Zinsanstiegs Sicherungsmaßnahmen ergriffen habe, um für einen möglichen Ausfall von Krediten gewappnet zu sein. Wie Vorstandsvorsitzender Michael Schneider betonte, habe es "bis zum heutigen Tag bei der Volksbank Main-Tauber aber keine Kreditausfälle gegeben". Man habe noch keine insolventen Betriebe gesehen, so Schneider.

Die Personalausgaben der Volksbank betrugen im vergangenen Jahr rund 25,3 Millionen Euro, für Sachkosten gab das Bankhaus 13,9 Millionen aus. gufi

Hintergrund: Drei Prozent Dividende für Mitglieder Der Bilanzgewinn der Volksbank Main-Tauber von rund 2,5 Millionen Euro wird zum einen dafür verwendet, um den Mitgliedern der Bank eine Dividende von drei Prozent (insgesamt rund 891.000 Euro) auszuzahlen. 650.000 Euro fließen in die gesetzliche Rücklage, 900.000 Euro werden die übrigen Ergebnisrücklagen eingestellt. Knapp 520.000 Euro werden als Gewinnvortrag auf die neue Rechnung für das laufende Jahr gebucht. gufi