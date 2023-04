Kloster Einsiedel Eine Wanderung an der Birkenhainer Straße im Wald zwischen Rieneck und Ruppertshütten im Main-Spessart-Kreis führt zu den freigelegten Grundrissen des Klosters Einsiedel, auch als Kloster Elisabethenzell bekannt. Sein Wirtschaftshof bestand schon im elften Jahrhundert. Es folgten weitere Bauten. Das Kloster wurde spätestens in der Reformation aufgeben und zerfiel. In den 2000er Jahren waren nur noch Steinhaufen als Reste der Anlage zu sehen. Ab 2012 erfolgten Ausgrabungen auf dem Gelände. In insgesamt fünf Grabungskampagnen wurden bis 2016 beeindruckende Reste des Klosters freigelegt und rekonstruiert.