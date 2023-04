Klimacheck für 55 Kreis-Gebäude

Hintergrund: Landkreisgebäude

Der Landkreis Main-Tauber besitzt derzeit 55 Gebäude verteilt auf 25 Standorte. Seit Jahren, so das Immobilienmanagement, sei die Verwaltung bestrebt, "die vielfältigen Gebäude mit unterschiedlichsten Bausubstanzen wirtschaftlich und klimaschonend" zu betreiben. Die Nutzung erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Erschließung von Einsparpotenzialen sind dabei wichtige Ziele. So wurden etwa die Dächer von kreiseigenen Gebäuden mit Photovoltaikanlagen bestückt, so etwa die Verwaltungsgebäude in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, das Werkstattgebäude des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Wertheim und die Sporthalle des BSZ Wertheim. Auch die Neubauten BSZ Wertheim und Straßenmeisterei Külsheim werden PV-Anlagen auf ihren Dächern erhalten. gufi