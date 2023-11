Kleinkunstverein Convenartis stellt Programm für erstes Halbjahr 2024 vor

Bayerischer Auftakt mit Gerhard Polt im Januar

Wertheim 07.11.2023 - 10:28 Uhr 2 Min.

Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gerhard Polt und die Well-Brüder

»Es wird wohl eine der letzten Möglichkeiten sein, Polt live zu erleben«, mutmaßt Walter Hörnig, Programmmacher bei Convenartis. Immerhin sei der Künstler schon 81 Jahre alt. Mit ihm zusammen reisen die Brüder Stofferl, Michael und Karl Well an, die der Musikerfamilie Well entstammen und lange Jahre Teil der »Biermösl Blos'n« waren, berichtet der Verein. Sie präsentieren demnach einen »bairischen Abend der besonderen Art, fernab von weißblauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit«. Polt bespiegele in seinem Panoptikum Bavaricum die Abgründe des »Bayern an sich«, ohne ihn dem unreflektierten Gelächter des »Homo Googleensis« preiszugeben. Die drei Brüder Stofferl, Michael und Karl Well wollen Bayern und den Rest der Welt besingen. Sie laden dabei ein zu einem Ausflug in die Absurditäten der Alpenregionen zwischen Skilift, Alpinismo Tropical, Heimatverbrechen, Scheinheiligkeit und Betonisierung. Da treffe ein virtuos bespieltes Feuerwehrhaus auf bairischen Rap, herzergreifender Jodler auf rustikal- brachialen Tanz, alles in bewährter Tradition der Biermösl Blosn mit vertrauten musikalischen Klängen und satirisch- scharfen Texten im heimatlichen Dialekt.

Bayerische Musik unplugged

Mit bayerischer Musik warten Django 3000, die Chiemgauer Desperados, am Samstag, 10. Februar, im Gewölbekeller auf. Die Band spielt unplugged und singt von Anekdoten aus dem Leben einer bayerischen Gypsyband - Convenartis verspricht eine intime Atmosphäre.

Die Kabarettistin und Chansons-Sängerin Lucy van Kuhl gastiert am Samstag, 27. Januar, im Gewölbekeller. Sie beschreibt und besingt laut Pressemitteilung Situationen aus dem alltäglichen Leben, in denen man in der heutigen Zeit sehr häufig »dazwischen« steht. Es gehe nicht immer um ein Entweder-oder, sondern auch mal um ein Sowohl als Auch.

Ebenfalls Lebenstipps gibt Kabarettistin Eva Eiselt am Samstag, 24. Februar, im Gewölbekeller. Sie präsentiert einen »wilden Mix aus Kabarett, Theater und kreativem Wahnsinn«, schreibt Convenartis.

Musikalische geht es mit der Rocknacht am Samstag, 9. März, weiter: Die Band Honey Creek« spielt Rockriffs, rustikale Rhythmik, dem Einfluss des Vaudeville und sanfte Folkmelancholie, Surf'n Turf aus Rock und Blues. Frontmann James Boyle rollte 2022 bei der TV-Sendung »The Voice of Germany« bis zum Viertelfinale auf.

Sarkastisch-schwarzen Humor bietet der Liedermacher und Kabarettist Falk am Samstag, 23. März, an. Dabei lädt er das Publikum ein, über sich selbst zu lachen. Schonungslos arbeitet er sich am Zeitgeist ab.

Vier Aufführungen der Gewölbegaukler

Der April ist der Monat der Gewölbe Gaukler. Die vereinseigene Theatergruppe unter der Leitung von Bernadette Latka präsentiert am Samstag und Sonntag, 13. und 14. sowie 26. und 27. April, unter dem Motto »Kuck mal, wer da kommt« vier kurze skurrile Stücke, die zeigen, was einem mit Besuchern so alles passieren kann. Drei der Stücke stammen aus der Feder des Wertheimers Martin Köhler.

Übersinnliches und Wahrsagerei wartet beim Auftritt von Lars Ruth am Samstag, 11. Mai, auf das Publikum. Ruth reist in die Welt des Übersinnlichen, stellt den Glauben an die eigenen Sinne in Frage.

Der Liedermacher Stefan Eichner kommt am Samstag, 25. Mai, mit dem zweiten Teil seiner Hommage an Reinhard Mey in den Gewölbekeller. Wie Convenartis verrät, wird er Meys Lieder präsentieren und dazwischen Anekdoten aus seinem Leben erzählen.

Den »Simplicissimus« zeigt das Theater Fiesematände am Samstag, 8. Juni, im Gewölbekeller. Zwei Schauspieler erzählen die Geschichte des wandernden Gauklers.

Karten für die Veranstaltungen sind an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online unter convenartis.de oder an der Abendkasse erhältlich.

