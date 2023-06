Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Klassik, Balladen und Pop erklingen in der Urpharer Wehrkirche

Benefizkonzert: »Musikalische Reise durch die Welt der Blasmusik«

Wertheim 14.06.2023 - 10:53 Uhr 1 Min.

Sanierungsbedürftig: Der Torbogen zur Jakobskirche in Urphar. Foto: Petra Folger-Schwab

Der ursprüngliche Wehrturm der Jakobskirche wird auf das achte Jahrhundert datiert, Ende des zehnten Jahrhunderts wurde der Wehrturm auf den alten Fundamenten erneuert und bekam eine Apsis.

Durch Gerüst gesichert

Das Langhaus entstand Ende des 13. Jahrhunderts, die heutige Sakristei kam im 15. Jahrhundert zur ehemals katholischen Kirche hinzu. Das Innere der Kirche ist mit sehenswerten Fresken geschmückt. Den Kirchhof umgibt eine sanierungsbedürftige Mauer, deren Torbogen momentan mit einem Gerüst aus Holzbalken gesichert ist.

Thomas Nitschke und Hubert Zwerger (Trompeten), Hans-Peter Scheifele (Horn), Uwe Rennhofer (Posaune) und Norbert Waltert (Tuba) werden in klassischer Quintettbesetzung Werke von Samuel Scheidt (1587 bis 1654) und Dmitri Schostakowitsch (1906 bis 1975) spielen. Außerdem stehen Stücke von Leonard Cohen und Astor Piazzolla sowie Arrangements bekannter Filmmusiken, Choräle und Balladen auf dem Programm. Die Musiker kündigen an, dass sie das Publikum obendrein mit amüsanten Anekdoten und Informationen versorgen werden.

Karin Schwab, seit 24 Jahren Organisatorin der »Urpharer Abendmusiken«, verrät unserem Medienhaus im Vorgespräch, dass sie den Kontakt zu dem Bläserensemble durch den Arbeitskollegen eines der Musiker bekommen hat. Der gebürtige Urpharer hatte wohl von dem Spielort geschwärmt, und Just Brass meldete sich daraufhin bei der Kirchenältesten. Die drei üblichen Konzerttermine (Neujahr, Kantate und Erntedank) waren für 2023 schon vergeben, aber am Sonntag, 18. Juni, passte es.

Karin Schwab freut sich, dass sie das Benefizkonzert organisieren kann. Es soll zugunsten der Sanierung des Torbogens, der durch die Kirchhofsmauer zur Wehrkirche führt, stattfinden. Im Moment ist er fachmännisch abgestützt, aber bis 2025 soll das Gerüst weg sein. Dann steht nämlich die 1250-Jahr-Feier von Urphar an. Es müsse noch mehr saniert werden, wie die Vorsitzende des Kirchengemeinderats erläutert, aber das schaffe man bis dahin nicht. Die Evangelische Landeskirche habe bis Ende 2023 einen Baustopp verhängt. Nur das Notwendigste darf im Moment gemacht werden.

Finanzplan erforderlich

»Wir bereiten uns jetzt schon auf die Sanierung vor«, so Karin Schwab. Eine erste Schätzung spreche von mehr als 100.000 Euro. Man müsse sich mit den Denkmalbehörden auseinandersetzen, Sachverständige müssen hinzugezogen, ein Finanzierungsplan erstellt werden. Die Gemeinde werde ein Großteil der Kosten beisteuern müssen. Das gehe nur durch Spenden. Wenn es dann grünes Licht für die Sanierung gebe, werde man weitere Aktionen umsetzen. »Da fällt uns schon was ein«, versichert Karin Schwab. Das Benefizkonzert am Sonntag ist ein erster Schritt.

