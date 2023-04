Klapperer schon früh im Wertheimer Ortsteil Mondfeld unterwegs

Nach Weg durch den Ort gibt es Frühstück im Pfarrheim

Wertheim 07.04.2023 - 16:05 Uhr < 1 Min.

Am Karfreitag bleiben die Glocken still. Ib Mondfeld waren um 6 Uhr die Klapperbuben und Mädchen mit den Klappern und Holzratschen unterwegs um die Glocken damit zu ersetzen.

Sebastian Haub (14 Jahre) ist am Karfreitag bereits früh unterwegs. Bereits vor sechs Uhr macht er sich auf den Weg zur Kirche, um sich dort mit weiteren Jugendlichen zu treffen. Da in der Karzeit die Kirchenglocken schweigen übernehmen die Schüler der 8. und 9. Klasse die alte Tradition des Klapperns in der Karwoche. In einigen Gemeinden, wie auch in Boxtal und den bayerischen Nachbargemeinden wird dies bis heute fortgeführt. Für die Handvoll Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren ist eine Premiere. Sie wurden zuvor von den Eltern über die Wegstrecke informiert. Der einsetzende Regen macht dies alles nicht besser.

Der Rundgang durch die Ortschaft ist mit Sicherheit kein Osterspaziergang. Mit flottem Schritt geht es von der Kirche um 6 Uhr die Nibelungenstraße hoch in den Sandweg und zum Breitgewann. Zu dieser frühen Stunde wird sicher der eine oder andere aus dem Schlaf gerissen. Die meisten Bürger in Mondfeld wissen Bescheid, dass die Jugendlichen unterwegs sind. Sie haben bereits auch drei Wochen zuvor den "Doudemoo" durch die Gemeinde Mit dieser Strohpuppe wurde symbolisch der Winter ausgetrieben. Auch in die Spieläcker macht man einen Abstecher. Nach rund einer Stunde hat man es geschafft. Am Karsamstag werden sie mit einem gemeinsames Frühstück im Pfarr- und Jugendheim das Holger Hess und Oliver Haub organisiert haben belohnt.

gher