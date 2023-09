Kita-Erweiterungsbau in Lindelbach für 800.000 Euro

Platz für 25 Kinder

Wertheim 24.09.2023 - 10:34 Uhr < 1 Min.

Ein Ständchen zum Einzug: Die Erweiterung der Kita Lindelbach wäre damit offiziell. Foto: Geringhoff

Jetzt haben 25 Kinder Platz, darunter zehn Krippenkinder im Alter von einem bis drei Jahren. Geduld sei in ihrer sehr regen Kita gefordert gewesen, sagte die Leiterin Tanja Mallon. Vier bis fünf Jahre der Planung, Bauverzögerungen durch Corona und Materialmangel, all das habe den Kindern, den Mitarbeitern und dem engagierten Elternbeirat zugesetzt. Mit dem Ergebnis allerdings könne man "sehr zufrieden" sein, betonte Mallon. Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez unterstrich derweil, dass die Stadt Wertheim viel Geld in ihre Kindertagesstätten investiere. Gerade eben werde in Kembach gebaut, im kommenden Finanzhaushalt rückten die Kitas im Hofgarten und in Reicholzheim nach. Für den Elternbeirat lobte Sabrina Weber den Neubau, auch den von der Firma Saint-Gobain gespendeten Pavillon, der den Kindern zusätzlichen Raum im Freien bietet. Lediglich ein Spielhaus fehle noch für die bestmöglichste aller Kindergartenzeiten. Es werden Spenden erbeten.

