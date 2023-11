Kita-Beiträge in Freudenberg steigen kräftig

Gemeinderat Freudenberg in Kürze

Freudenberg. In der Gemeinderatssitzung am Montag in Freudenberg gab es noch folgende Themen:

Pension: In der Freudenberger Reitersgasse soll ein Frühstückspension entstehen. Der Antragsteller möchte dazu das Bestandsgebäude umbauen und Nebengebäude wie Garage und Schuppen abreißen. Dem erteilte der Gemeinderat am Montag im Sitzungssaal sein einstimmiges Einvernehmen. Vorgesehen sind je zwei Einzelzimmer-Apartments mit separatem Bad in den beiden Obergeschossen. Ein Aufzug ermöglicht den barrierefreien Zugang. Bürgermeister Roger Henning erklärte, das Projekt in diesem Bereich sei absolut unterstützenswert, auch wegen der optischen Verbesserung.

Feuerwehrgerätehaus: Die Außenanlage des Feuerwehrgerätehauses wird gut 15.000 Euro teurer als geplant. Mit einer Gegenstimme hat der Gemeinderat die Forderung der Erlenbacher Firma Beringer aus Erlenbach für Mehrkosten gebilligt. Aktuell sind noch Arbeiten der Firma offen, die aber erledigt werden sollen.

Gehweg Lindtalstraße: Gemeinderat Cem Arslan verwies auf den katastrophalen Zustand des Gehwegs entlang der Lindtalstraße. Er sah hier auch wegen des Hangs hohe Unfallgefahr für Fußgänger. Bürgermeister Roger Henning bestätigte, man könne nicht mehr von einem Gehweg sprechen. Der Auftrag für die nötigen Arbeiten sei bereits vergeben. Es sei nicht leicht gewesen ein Unternehmen dafür zu finden, da viele Firmen wegen der Hanglage keine Haftung übernehmen wollten. Der Ausführungstermin ist noch offen.

Beschilderung Radweg: Arslan regte eine Verbesserung der Radwegbeschilderung Richtung Wertheim an. Viele Radler führen fälschlicherweise den Dürrbachweg hoch. Henning erklärte, für die Beschilderung des Radwegs sei der Landkreis zuständig. Dieser bessere auch immer wieder nach. Man werde es aber nicht schaffen, so zu beschildern, dass es jeder verstehe. Das größte Problem sah er im fehlenden Radweg an der L 2310 ab dem Tremhof, dort herrsche Lebensgefahr. Dennoch seien dort Radfahrer unterwegs. Auch hier seien deutliche Warnhinweise wichtig.

Windkraft: Gemeinderat Rolf Döhner schlug vor, eine Informationsveranstaltung zum Ausbau der Windkraft in der Region zu organisieren. Vor allem die Freudenberger Ortsteile seien stark betroffen. Henning sagte, die Stadt selbst plane keine Informationsveranstaltung. Die Verwaltung werde beim Regionalverband Heilbronn-Franken nachfragen, ob dieser eine solche durchführen würde.

Liegenschaften: In nichtöffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat dem Verkauf des alten Feuerwehrhauses in Freudenberg und der alten Schule in Boxtal zugestimmt. bdg