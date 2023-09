Kirchengemeinde Nassig-Sonderriet in Feierlaune

Vereinigungsfest

Wertheim 20.09.2023

Vereinigungsfest der beiden Kirchengemeinden Nassig und Sonderriet: Vor der Friedenskirche in Sonderriet trafen sich vor dem Gottesdienst die Kirchenältesten aus Nassig und Sonderriet mit Pfarrerin Larissa Brandt (rechts) und Pfarrer Christoph Brandt (hinten links), um gemeinsam mit musikalischer Begleitung in das Gotteshaus einzuziehen. Foto: Holger Watzka

Lange Zeit waren die beiden Kirchengemeinden Nassig und Sonderriet zwei eigenständige Kirchengemeinden, die allerdings schon seit jeher eng miteinander verbunden waren. Die Kirchengemeinden haben sich ein neues Logo gegeben, welches die beiden nach Außen repräsentieren soll. Unter anderem weißt darin die Friedenstaube auf die Friedenskirche in Sonderriet und die Ähre auf die Auferstehungskirche in Nassig hin. Ein Gottesdienst in der Friedenskirche Sonderriet bildete den Auftakt des Vereinigungsfests. Pfarrerin Larissa Brandt und Pfarrer Christoph Brandt freuten sich über die vielen Gläubigen, die zum Fest gekommen waren. Der Posaunenchor Nassig-Sonderriet unter der Leitung von Herbert Dosch umrahmte die Feier. Mit musikalischer Begleitung zogen Pfarrerin, Pfarrer und die Kirchenältesten aus Nassig und Sonderriet zu Beginn des Gottesdienstes in die Kirche ein.

»Was für ein Fest, was für ein Tag,« schwärmte Pfarrerin Larissa Brandt. Sie ergänzte, dass die beiden Kirchengemeinden seit fünf Jahren vereinigt sind. Jetzt erst nach Corona folgedas gemeinsame Fest. Optimistisch schaute Pfarrerin Larissa Brandt nach vorne: »Die Zukunft mit Gott wird gut!«

In einem Rückblick auf die gemeinsame Geschichte stellte Pfarrer Christoph Brandt fest, dass die gemeinsame Tradition viel weiter zurückreicht. Gemeinsam beteten die Gläubigen für die Vereinigung der beiden Kirchengemeinden. Ein Faden, der sich durch die mit Blumen geschmückten Kirchenbänke bis hinauf zur Empore schlängelte, symbolisierte den Zusammenhalt der Gemeinde. Nach dem Gottesdienst spazierten die Kirchenbesucher von Sonderriet nach Nassig zur dortigen Dreschhalle zum gemeinsamen Mittagessen. Eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten versüßte den Nachmittag.

Festkommers

Nach dem Mittagessen gefiel der Chor des Kirchengemeinderats mit seinen Vorträgen. Beim Festkommers sprachen die Ortsvorsteher Udo Kempf (Sonderriet) und Volker Mohr (Nassig) Grußworte zum Vereinigungsfest. Der Posaunenchor sorgte anschließend für die musikalische Umrahmung. Mit einem bunten Kinder- und Familienprogramm mit Hüpfburg, Spielen und Musik war bei spätsommerlicher Sonne attraktive Abwechslung geboten.

Der vielfältige und preisgekrönte christliche Entertainer Mr. Joy suchte am Nachmittag mit dem Publikum Antworten auf die Frage, was Gott mit Feuer, Bällen, Illusionen, Leitern, Lichteffekten und Einrädern zu tun hat. Die abwechslungsreiche Show mit einer fulminanten Mischung aus Artistik, Jonglage, Illusion, Entfesselung, Lightshow und prickelnde Message des Mr. Joy, mit bürgerlichem Namen Karsten Strohhäcker, kam gut an.

Das gut besuchte Vereinigungsfest endete am frühen Abend in der Dreschhalle Nassig mit dem gemeinsamen Abschluss, gesungen wurden dabei die Lieder »Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen« sowie »Bleib' bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.«

HOLGER WATZKA