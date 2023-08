Kinovergnügen lockt Familien an den Badesee in Freudenberg

Verein Kinomobil zeigt Filme

Freudenberg 21.08.2023 - 13:03 Uhr 2 Min.

Zahlreiche Familien lassen sich am Freitag beim Sommerkino am Freudenberger Badesee von den Abenteuern der "Drei ???" fesseln.

Für Freitag standen drei Filme zur Auswahl, für Samstag waren es vier. Am Familienfreitag zog der spannende Abenteuerfilm »Die drei ??? und das Erbe des Drachen« aus dem aktuellen Jahr zahlreiche Familien an. Am Samstag erlebten 75 Besucher »Ticket ins Paradies« aus dem Jahr 2022 mit George Clooney und Julia Roberts.

91 Kinder und Eltern waren für die drei Fragezeichen an den See gekommen. Auf Sitzbänken, aufblasbaren Sitzgelegenheiten, Decken und mehr machten sie es sich vor der großen Leinwand bequem. Warme Decken oder Schlafsäcke sorgten dafür, dass es bis Filmende nach 23 Uhr nicht kühl wurde. Außerdem sorgte der Kiosk des Restaurants Badesee für die Kinoverpflegung.

Gelobt wurde von den Zuschauern die besondere Atmosphäre am See in der lauen Sommernacht. Mirko Meinunger aus Miltenberg kam mit seiner Familie. Er schwärmte: »Es ist eine Atmosphäre wie im Urlaub.« Seine elfjährige Tochter Greta berichtete: »Wir waren am Freudenberger Badesee und ich habe das Filmplakat gesehen.« Sie finde es cool, dass es Open Air ist und nicht im Kino. Außerdem seien viele Leute da. »Ich finde die drei Fragezeichen spannend und habe schon mehrere Filme davon gesehen.«

Möglich wurde das Sommerkino in der besonderen Kulisse durch den Verein Kinomobil Baden-Württemberg. Dieser zeigt landesweit Filme in Orten, in denen es kein Kino gibt. Das Defizit, das entsteht, wenn die Eintrittsgelder die Kosten nicht decken, trägt die jeweilige Gemeinde. Bei Open-Air-Vorführungen geschieht dies über eine Aufwandspauschale.

Filmvorführer des Vereins war Jörg Buchmann, der schon über zehn Jahre dabei ist. Am Anfang seiner Zeit habe man noch mit 16-Millimeter-Projektoren und Filmrollen gearbeitet, heute komme ein spezieller digitaler Kinobeamer zum Einsatz, sagte er. Zu sehen waren die Filme auf der sieben mal drei Meter großen Leinwand. Wichtig sei die Überdachung für die Technik, denn der Projektor dürfe keinesfalls nass werden, betonte er. Problematisch wären Gewitter und Sturm für Leinwand und Technik. Das Wetter war am Wochenende aber sehr gut, so dass keine Sorgen bestanden.

Im Jahr mache er rund 80 Kinovorführungen in ganz Baden-Württemberg, so Buchmann »Der Freudenberger Badesee ist eine schöne Kulisse, die nicht so häufig ist.« Spannend für den Nachwuchs war neben der Kinotechnik auch, als Bachmann kurz vor Filmbeginn die letzten Einstellungen unter anderem an der Schärfe vornahm, mit Hilfe eines Fernglases.

Petra Fiederling vom Tourismus- und Kulturbüro Freudenberg freute sich am Freitag, dass so viele Zuschauer gekommen waren, vor allem so viele Kinder. Das schöne Wetter habe sich das Tourismusbüro ausgesucht, betonte sie bei ihrer Begrüßung »Der Flair am Badesee macht das Kino aus«, resümierte sie.

Birger-Daniel Grein