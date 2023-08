Bewegungsmangel ist bei TV Wertheim und TSV Kreuzwertheim kein Thema

Kinder kommen fit aus den Ferien

Kreuzwertheim 28.08.2023 - 15:31 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Gruppe beim Leichtathletik-Training in der Quätschicharena mit Trainer Daniel Nagy (ganz rechts). "Nach den Ferien sind sie wieder fit", bestätigt Jochen Schneider vom TSV Kreuzwertheim.

Beim TV Wertheim sind schon seit vielen Jahren Renate Krauß und Sonja Schlachter für das Kinder- und Jugendtraining verantwortlich. Über 20 Kinder sind regelmäßig dienstags in der Turnhalle der Realschule beim Geräteturnen mit dabei. »Ich empfehle für die Ferien einfach alles, was Spaß macht: Radfahren, Schwimmen oder auch Reiten«, so Renate Krauß. »Die gemeinsamen Ausflüge mit der Familie spielen ebenso eine große Rolle. Dann kann man sich auch mit Freunden treffen, draußen spielen, denn die Spielplätze, aber auch das Wertheimer Schwimmbad bieten den Kindern vielfältige Bewegungsangebote.«

Die beiden Trainerinnen wissen genau, auf was es ankommt, damit Kinder in Bewegung kommen. »Wichtig ist auch, dass attraktive Kleingeräte wie Seil, Reifen oder Bälle stets einsetzbar bereit liegen.« Mit Konditionsproblemen nach den Ferien haben die Kinder beim TV Wertheim nichts am Hut. »Unsere Turnkinder kommen nach den Ferien immer wieder besonders motiviert in die Turnstunde«, berichtet Renate Krauß.

Nicht viel anders ist es bei Kreuzwertheims größtem Verein, dem TSV. Bei Daniel Nagy, Jochen Schneider und Tina Hofman-Dosch sind es nach Alter aufgeteilt zwei Gruppen, die sich jeweils Freitags ab 15.30 Uhr zum Training in der Quätshicharena treffen. »Unsere Kinder kommen nach den Ferien recht fit zurück«, erzählt Sportvorstand und Trainer Jochen Schneider. Er hat in den letzten Jahren beim bayerischen Sportverband zahlreiche Ausbildungen rund um den Breitensport absolviert. Unter anderem ist er Übungsleiter B Sport in der Prävention mit dem Profil Kinder und Jugendliche sowie BLV-Lauftrainer.

»Bedauerlicherweise konnten wir fast ein Jahr nicht richtig auf der Sportanlage trainieren, da sie wegen der Sanierung gesperrt war«, sagt Schneider. Das hatte auf die Anzahl der Teilnehmer keinen Einfluss, ganz im Gegenteil. So sind zwischen 30 und 35 Kinder regelmäßig bei den Trainingseinheiten in den beiden Gruppen anzutreffen. »Da wir uns nicht im Leistungsbereichen bewegen, empfehlen wir den Kindern, dass sie sich erholen sollen. Bewegungsangebote an der frischen Luft gibt es genügend. Sie sollen einfach alles machen, was ihnen Spaß macht.«

In der Leichtathletikabteilung des TSV Kreuzwertheim liegt der Fokus nicht im Leistungsbereich. »Wir geben ihnen keinen Trainigsplan für die Ferien mit. Unsere Kinder sollen beweglich bleiben, ihren Spaß haben und mit Freude zu den Trainingseinheiten kommen«, erfährt man von Schneider. Erfreulich sei die Tatsache, dass auch die Kinder beim TSV Kreuzwertheim fit aus den Sommerferien zurückkommen. »Wir merken bei ihnen keine großen Einbrüche, was die Fitness betrifft. Innerhalb kürzester Zeit sind sie wieder auf dem Niveau, das sie vor den Ferien hatten.«

Günter Herberich