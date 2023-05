Kinder erleben tierische Stunden

Zookindergartenprojekt: Alle Kiindergärten in Freudenberg daran beteiligt - Optimale Bedingungen im Rauchzoo

Freudenberg 25.05.2023 - 12:12 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dank eines innovativen Projekts lernen die Kinder aller Freudenberger Kindergärten vieles über die Tiere im Rauchzoo. So erleben zum Beispiel drei Vorschüler aus der Kita Boxtal mit ihren Erzieherinnen und den Tierpflegerinnen einen interessanten Tag rund um die Tierpflege. Foto: Birger-Daniel Grein

Am Dienstag waren drei Vorschüler aus dem Kindergarten Boxtal zu Gast im Rauchzoo. Lina (6) erklärte dort, sie mag die Affen, weil die so lustig essen können. Oliver (6) sagte: »Mit gefällt, dass die Esel so laut schreien können.« Im Rauchzoo habe er das erste Mal einen Esel gesehen. Romy (5) gefielen die Ponys am besten. Diese gehörten auch zu den Tierarten, die die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen Mandy Roth und Lena Zuffinger am Dienstag besuchten.

Vor- und Nachbereitung

Dies Mal ging es um die Körperpflege der Tiere und die Hilfe der Tierpflegerinnen dabei. Um einen Bezug zur Lebenswelt der Kinder herzustellen, wurde auch besprochen, wie sich Menschen waschen und ob die Kinder dabei Hilfe ihrer Eltern brauchen. Generell werden alle Besuche in den Kitas vor- und nachbereitet. Die Erzieherinnen erklärten dazu im Gespräch mit unserem Medienhaus, man frage die Kinder beispielsweise zu ihrem Vorwissen zum Thema und stelle eine Verbindung der Lebenswelt von Kindern und Tieren her. Bei manchen Themen setze man auch Bilderbücher und Bewegungsspiele zur Vorbereitung ein.

Nach dem Besuch werde das Erlebte in der Kita besprochen, und es erfolgt unter anderem ein kreativer Umgang damit zum Beispiel beim Malen und Basteln. Die Kinder seien bei den Zoobesuchen sehr interessiert, ist von den Erzieherinnen zu erfahren. Für die Boxtaler Kinder war es der dritte Besuch des Zoos im Rahmen des neuen Angebots.

Auch für sie selbst sei der Besuch sehr interessant, man könne immer was lernen, waren sich die Erzieherinnen einig. Die teilnehmenden Kinder sind zwischen drei und sechs Jahren alt. Fachlich betreut werden die Zoobesuche durch die beiden Tierpflegerinnen Julia Jung (26) und Janina Roth (23).

Beide sind schon einige Jahre im Rauchzoo tätig. Jung berichtete, die Erfahrung einer Arbeit mit Kindergartenkindern sei für sie auf jeden Fall neu gewesen. »Es ist eine tolle Erfahrung.« Es mache Spaß: »Man hat das Gefühl, die Kinder nehmen etwas mit.«

Kamelhengst Kalle und Esel Jack

Bei den Kindern besonders beliebt seien Kamelhengst Kalle und Esel Jack. Kalle sei groß und imposant und beeindrucke so die Kinder. Jack sei der lauteste hier. Das demonstrierte der Esel auch wieder beim aktuellen Besuch der Kinder.

Bei den Besuchstagen laufen die Kinder zum Beispiel über die Anlagen der Tiere, entdecken Details und überlegen, was diese den Tieren bringen. »Meist sind die Kinder sehr offen gegenüber den Tieren, manche seien aber auch zurückhaltend«, stellte Jung fest.

Thorsten Brüssel, stellvertretender Vorsitzender der Otto-Rauch-Stiftung, die den Zoo betreibt, erklärte, man erlebe als Stiftung das Projekt mit Begeisterung. Das Team Stiftung, Stadt, Kirche und Kindertageseinrichtungen sei gut aufgestellt. Er sprach allen Partnern Lob für die gute Zusammenarbeit aus.

Aktuell wartet man noch auf den großen Bauwagen, der für das Projekt im Zoo aufgestellt werden soll. Dessen Lieferung hatte sich länger verzögert. Die Fläche ist vorbereitet, und es gibt dort bereits Sitzmöglichkeiten.

Der Bauwagen wird auch eine große Terrasse bekommen. Brüssel hofft, dass der Wagen, wie aktuell geplant, im Juli geliefert wird. Die Finanzierung von Bauwagen und Personalkosten erfolgt komplett über das Förderprogramm. Die Förderung läuft Ende Mai aus.

Fortsetzung folgt

Lena Zuffinger meinte abschließend: »Die Kindergärten wollen das Projekt auch danach weiterführen. »Uns ist Naturerfahrung wichtig.« Auch Brüssel erklärte, die Stiftung werde das Projekt weiter begleiten und unterstützen. Auch ein Ausbau des Projekts sei möglich. Details für die Fortführung sind noch in Planung. BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Zookindergartenprojekt Freudenberg

Am Projekt nehmen alle Kindergärten der Gesamtstadt Freudenberg teil, dazu gehören Freudenberg Kernstadt, Rauenberg und Boxtal.

Ziel des Projekts war und ist es, den Kindern sowohl eine Abwechslung zum Kita-Alltag zu bieten als auch die Kinder für die Natur und Tiervielfalt zu begeistern, heißt es von Projektleiterin Sabrina Edzards.

Die Zoobesuche finden unter Anleitung von Tierpflegerinnen vor Ort statt. Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften der Kitas sowie den Tierpflegerinnen bereitet man die Themen für die Bedürfnisse und entsprechend dem Wissenshorizont der Kita-Kinder auf und bringt sie diesen altersgerecht näher.

Für die Besuche haben die Tierpflegerinnen und pädagogische Fachkräfte Themen erarbeitet, die an der Lebenswelt der Kinder und auch an der Lebenswelt der Tiere im Zoo ausgerichtet sind. Dies sind beispielsweise Vorstellung der Tiere, Wohnung der Tiere, tierische Körperpflege, das Essen unserer Tiere, Beschäftigung der Tiere, Thema Lama/Alpaka, Umgang mit den Tieren und Sinne der Tiere.

Die Kosten des Projekts (Sach-, Fahrt- und Personalkosten inklusive Projektleitung übernimmt das Förderprogramm »Trägerspezifische innovative Projekte« des Landes Baden-Württemberg, das aus Mitteln des Bundes im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetz gefördert wird.

Insgesamt werden im Rahmen dieses Förderprogramms in Baden-Württemberg 46 Projekte mit einer Gesamtsumme von 16 Millionen Euro unterstützt. Von den Projekten profitieren 567 Kindertagesstätten.

Die Projektleitung ist eine Teilzeitstelle, angesiedelt bei der kirchlichen Verrechnungsstelle Tauberbischofsheim. Die Förderung läuft bis Ende Mai.

Der Beginn des Projekts im Herbst 2022 erfolgte nach verschiedenen Verzögerungen, die für die Verantwortlichen nicht zu beeinflussen waren. (bdg)