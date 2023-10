Kinder als Schauspieler gesucht

Seit 2021 entstanden zwei Staffeln, die auf dem YouTube-Kanal »Die Sternendetektive« zu sehen sind. Eine weitere Folge der zweiten Staffel ging vor kurzem online. Der Abschlussspielfilm der zweiten Staffel wird am Sonntag, 26. November, im Movie-Kino in Marktheidenfeld Premiere feiern und danach auf YouTube zu sehen sein.

Etwas über Filmtechnik lernen

Die Kinder lernen beim Projekt vieles über Filmtechnik und Serienproduktion und werden in ihren Schauspieltalenten gefördert. Als dritte Staffel der Sternendetektive wird es einen Spielfilm in Kinofilmlänge geben. Dieser wird im Sommer 2024 öffentlich präsentiert und anschließend wieder auf dem YouTube-Kanal der Sternendetektive abrufbar sein. Die Dreharbeiten finden im Winter 2023/24 und Frühjahr 2024 nach Absprache statt. Drehorte sind in Freudenberg und Umgebung. Mitwirken können Kinder von sieben bis 14 Jahren.

Für die Rollen der neuen Generation der Detektivgruppe der Sternendetektive werden Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren gesucht, für weitere Rollen Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren.

Mitmachen können Kinder, die Lust an der Schauspielerei und Interesse an einer Filmproduktion haben. Zudem müssen die jungen Schauspieler bereit sein, auch längere Dialogtexte zu lernen und Spaß daran haben, länger konzentriert mitzuarbeiten. Die Verteilung der Rollen erfolgt in einem eintägigen Schauspielworkshop im November in Freudenberg.

Kinder und Jugendliche ab acht Jahren haben zudem die Möglichkeit im Rahmen der Produktion Erfahrung im Bereich Videodreh und Tonaufnahmen zu sammeln.

Bewerbungen bis 22. Oktober

Bewerbungen für die dritte Staffel sind bis zum 22. Oktober per E-Mail an birger-daniel.grein@junge-forscher-mt.de möglich. Bitte Name, Alter, Wohnort, eventuelle Schauspielerfahrung und eine Telefonnummer angeben; eventuell ein Foto sowie die Angabe, an welcher Art Rolle Interesse besteht (Detektivrolle, weitere Hauptrolle, Nebenrolle, Statist ohne Text). Mehr Informationen zur Serie unter https://www.sternendetektive.de.

