Kembacher Dorfidyll mit kulinarischen und musikalischen Spezialitäten

Weinfest mit »Schnickerle« und Musik aus Elsfleth

Wertheim 23.07.2023 - 11:49 Uhr 2 Min.

Erst einmal zu den Schickerle, mit denen das Fest am Samstag ganz traditionell durchgestartet ist. Sie sind die Sache von Margit und Claudia Hörner, die schon am Vortag den notwendigen Kuhmagen geschnetzelt und in einem gewaltigen Topf gekocht haben. Das Ganze zuvor sauer eingelegt, dann in einer intensiven Rotweinsoße serviert, »Etwas ganz Spezielles«, sagte die Kembacher Ortsvorsteherin. Früher in der Region nicht unüblich, und in den beiden längst geschlossenen Kembacher Gasthäusern Zum Ross und Stadt Wertheim immer auf der Speisekarte, gibt es die Schnickerle jetzt eigentlich nur noch zu dem besonderen Festanlass. »Wir sind damit aufgewachsen, man muss es kennen, dann ist es ganz delikat«, sagt Tanja Bolg über die Schnickerle, die vor ihr auf dem Teller dampfen. Sie hofft, wie alle Jahre vergeblich, die Reste des Tages zum Einfrieren mit heimnehmen zu können. Einzig: Es gibt keine Reste. Egal ob die Schnickerle am Samstag oder die Steaks am Sonntag, 300 Portionen gehen immer über den Tisch. »Da bleibt eigentlich nie etwas übrig«, sagt die Ortsvorsteherin.

Das Fest hat Tradition, auch mit dem Musik- und Majorettencorps aus dem fernen Elsfleth. Eine nostalgische Geschichte hängt daran und die ist eng mit dem einstigen Pfarrer Lutz Petersen verbunden. Der war vor gut 40 Jahren von der Wesermündung ins Kembachtal gekommen und hatte offenbar neben den geistlichen noch eine ganze Reihe weiterer lebensfroher Qualitäten. »Der konnte richtig feiern«, sagt Bolg, Die Straßenfeste mit dem Pfarrer seien legendär gewesen. Damit die Musik passt, hat Petersen dann auch das Musikcorps aus Elsfleth in Kembach eingeführt.

Die Freundschaft zum Corps, das bereits in der dritten Generation musiziert, währt 40 Jahre und ist heiß wie eh und je. Zum Beleg: Marcel, der Sohn, der dem Corps vorstehenden Obermajorette Kerstin Bolte, hat am vergangenen Donnerstag geheiratet. Den Freitag über hat er mitsamt Frau im Auto gesessen, um abends beim traditionellen Aufbau-Helferessen der Kembacher und dann natürlich beim gesamten Festwochenende dabei sein zu können. »Das sind beider Flitterwochen«, erklärt Tanja Bolg.

Man erkennt, dass sie das durchaus angemessen findet. Abends dann wurde es laut aber auch schön mit »Bill and the Präcticants«. Am Sonntag folgte dann wieder Dorfidyll mit selbst gemachtem Kartoffelsalat, Weinhoheiten und Kaffee und Kuchen. Der natürlich heiß begehrt, weil ebenfalls selbst gemacht und aus dem Kembacher Dorfcafé heraus serviert. »Neben dem Fest ist dieses Dorfcafé das Beste, was Kembach in langen Jahren hervorgebracht hat«, sagt Bolg. Dann muss sie weiter: Vielleicht sind ja doch noch ein paar Schnickerle übriggelblieben.

Michael Geringhoff