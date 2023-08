Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kembach braucht Geld für die Halle

Anforderungen für den Haushalt 2024 bekanntgegeben

Wertheim 08.08.2023 - 14:18 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als dringend Notwendig sieht der Ortschaftsrat Sanierungen in und an der Kembachtalhalle an.

Oberste Priorität hat die Verbesserung der Wärmedämmung an der Kembachtalhalle, gefolgt von der Sanierung der Treppe zur Halle mit Bau einer Rampe für barrierefreien Zugang. Auch die Fluchtwege müssen angepasst werden, dazu zählt die Erneuerung der Tür am Hinterausgang der Küche. Bolg betonte, der Zustand der Halle verschlechtere sich immer mehr. Es seien fast wöchentlich Reparaturen nötig.

Ein Bürger fragte, ob nur einzelne Baumaßnahmen an der Halle geplant seien oder eine komplette Sanierung des Baus aus den 1970er-Jahren. Weiter wurde betont, eine stückweise Sanierung habe keinen Sinn, das Projekt müsse in einem Block erfolgen. Dies bestätigte auch die Ortsvorsteherin. Die beantragten Maßnahmen sind aus Sicht der Kembacher nur ein Anfang. Bolg verwies beispielsweise auf die alte Ölheizung, aus der schon mehrfach Wasser gelaufen sei.

Außerdem berichtete sie, während einer Geburtstagsfeier in der Halle habe sie gleich zwei Mal Toilettenspülungen reparieren müssen. Darüber hinaus gebe es Probleme mit den Thermostaten in den Duschen. »Es ist vieles zusätzlich zu den beantragten Maßnahmen zu tun«, sagte Bolg. Eine aktuelle Kostenschätzung für die erforderlichen Arbeiten gebe es noch nicht. Die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung sei der aber Stadtverwaltung bewusst. Nicht nur die Halle, sondern auch einige der weiteren Anforderungen auf der Liste habe das Dorf schon mehr als zehn Jahre.

Weitere Anforderungen für 2024 waren die Sanierung der Stützmauer an einem Flurstück Richtung Neubrunn, der Gehwegbau an der Holzkirchhäuserstraße 9 nach dem Abbruch des Gebäudes und die Erneuerung des Feldwegs zum Holzlagerplatz, konkret die Fortsetzung der Asphaltierung.

Beantragt haben die Kembacher auch, eine Straßenlaterne in der Höhefelder Straße mit der Schaltung der restlichen Straßenbeleuchtung zu koppeln statt mit dem Licht des Sportplatzes. Derzeit leuchtet die Laterne nur, wenn Veranstaltungen am Sportplatz sind, fehle aber den beiden letzten Häusern in der Straße zu anderen Zeiten. Problem ist, dass die Laterne derzeit nicht über ein Kabel mit der weiteren Straßenbeleuchtung verbunden ist.

Weiterhin beantragt wurde die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED mit der Möglichkeit der Dimmbarkeit, eine drehbare Sonnenliege am Radweg von Kembach nach Neubrunn, die Mauersanierung am Einlauf des Welzbachs mit Befestigung loser Steine, der Fahrradweg von Kembach nach Holzkirchhausen, ein Gehweg an der Holzkirchhäuser Straße auf der Bachseite vom Ortseingang Dertingen bis zum Ortsschild, die Erneuerung des Feldwegs zum Aussiedlerhof Weimer mit Teilasphaltierung sowie die Umlegung der Wasserversorgung des Friedhofs aus einem privatem Keller.

Außerdem beantragte der Ort Geld für den Kauf und Abriss des Anwesens Kembachtalstraße 40, um im Ortsinneren einen freien Platz mit Bänken zu schaffen. Die noch neuere Garage könne die Ortsverwaltung als Lager nutzen.

Birger-Daniel Grein

Ortschaftsrat Kembach in Kürze Wertheim-Kembach. Im Ortschaftsrat Kembach gab es noch folgende Themen: Spielplatz Kembachtalhalle: Der Umbau des Kletterturms mit neuem Fundament ist fertig, auch der Fallschutz ist gewechselt. Der Rasen ist angewachsen, die Bauzäune wurden entfernt, somit kann der Spielplatzt wieder voll genutzt werden. Volleyballfeld: Ortsvorsteherin Tanja Bolg lobte den großen Einsatz der Dorfjugend für das gerade fertiggestellte neue Volleyballfeld nahe der Kembachtalhalle. Die Jugend habe zur Finanzierung Arbeitseinsätze beim Dorffest geleistet und Spenden gesammelt. Unterstützung bei der Herstellung der Fläche hätten auch die Grünflächenpfleger des Dorfs geleistet. Michaelismesse: Kembach wird mit einem Wagen des Kultur- und Verschönerungsvereins (KWK) am Wertheimer Messeumzug am 30. September teilnehmen. Weitere Vereine, diei am Umzug teilnehmen möchten, können sich bei Bolg oder den anderen Ortschaftsräten melden. Gesucht werden zum 200. Jahrestag der Michaelismesse auch Laufteams aus allen Ortschaften und Stadtteilen für den Messelauf am 7. Oktober. Die Laufstrecke beträgt 4,5 Kilometer. Online-Anmeldung bis 4.Oktober möglich. Geschwindigkeitsmessung: Im Juni und Juli gab es in der Holzkirchhäuserstraße via Anzeigetafel eine Geschwindigkeitsüberprüfung. Gemessen wurde circa 200 Meter nach dem Ortsschild. 17 Prozent der Fahrzeuge waren zu schnell, Maximalgeschwindigkeit waren 103 Kilometer pro Stunde. Straßensperrung: Die Blumenstraße ist aktuell ab Hausnummer 8 voll gesperrt. In Folge von Bauarbeiten und des Regens ist ein Hang unterhalb der Straße abgerutscht. Derzeit laufen die SIcherungsarbeiten. Für Autos soll die Straße baldestmöglich wieder einseitig befahrbar sein. Waldarbeiten: Vom 6. bis 9. September wird die Ortsverbindungsstraße von Dertingen nach Holzkirchhausen an der Autobahnbrücke wegen Waldarbeiten voll gesperrt. Windkraft: Am 13. September findet in Höhefeld eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung von Wertheim-Ost zum Thema Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans statt. Die Ortschaften Kembach, Dietenhan, Lindelbach und Urphar sind ebenfalls dazu eingeladen. Laut Bolg ist dies ein wichtiger Termin für die Einwohner. bdg