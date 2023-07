Keine Förderung für barrierefreies Ärztehaus

Drängende Themen in Freudenberg

Henning zeigte sich erfreut, dass etwa die Hälfte der Mitglieder der Einladung gefolgt waren. "Aktuell wohnen 914 über 65-jährige Bürger in der Kernstadt, das sind über 30 Prozent der Freudenberger", stellte er fest, lobte ehrenamtliches Engagement und warb um weitere Anstrengungen. "Gehen Sie auf die Menschen zu und machen Sie deutlich, dass die Mitgliedschaft kostenlos ist". Dank gab es auch für die Arbeit der VdK-Ortsgruppe und der Aktion Gemeinsinn. Auch Themen wie Inflation und geringe Renten schnitt Henning kurz an. Es brauche Angebote gegen Alterseinsamkeit, Folgen der Pandemie oder das Altern generell.

"Schwätzbänkle" kommt an

Henning verwies auf die Ortschaft Boxtal, in der die Vereine im Wechsel Veranstaltungen organisieren. "Wenn jeder Verein alle drei bis fünf Jahre einmal drankommt, ist das sicher auch für Freudenberg eine Option." Lob gab es für die auf Initiative des Seniorenbeirats aufgestellten "Schwätzbänkle". Barrierefreiheit in der künftigen "neuen Stadtmitte" sei obligatorisch. Aktuell wird der Schleusenspielplatz zum inklusiven Spielplatz umgebaut, auch für Senioren gibt es dann Geräte. Schlecht dagegen: Der Antrag für ein barrierefreies Ärztehaus in der Maingasse ist als nicht förderwürdig bewertet.

Ralf Kern gab mit einer Bildpräsentation einen Überblick über die fünf Sitzungen des Beirats seit Juli 2022. Vorgeschlagen wurde die Einrichtung einer "Mitfahrbank", die nach dem Prinzip "Hinsetzen, Anhalten, Mitfahren" funktioniert. Kern hatte nachgehakt und erfahren, dass es sich im konkreten Fall um eine digitale Mitfahrzentrale handelt, die sich vor allem an Berufspendler richtet. Über eine Onlineplattform wird Kontakt zwischen Fahrer und Mitfahrern hergestellt, der Fahrpreis dann zwischen Fahrer und Mitfahrer vereinbart.

Kochen mit Jung und Alt

Für Freitag, den 13. Oktober ist eine Multivisionsshow geplant mit dem Titel "Der Main von Obernburg bis Wertheim". In Zusammenarbeit mit KEGL - die Abkürzung steht für Kochen, Essen, Genießen = Leben, eine Initiative der VdK-Ortsgruppen Freudenberg, Boxtal und Rauenberg - soll ein "Kochen mit Jung und Alt" stattfinden.

Leo Rauch sprach über das Engagement der Aktiv-Bürger: Zehn Plätze der Stadt habe man in den letzten vier Jahren hergerichtet, gesäubert und gepflegt, allein in diesem Jahr schon 100 Stunden in deren Pflege investiert. Auch beim Seniorennachmittag haben die Mitglieder mitgeholfen. Derzeitiges Hauptprojekt ist der Schleusenspielplatz, hier will man an der 72-Stunden-Aktion vom 22. bis 24. September teilnehmen. Außerdem sei dem Bauhof angeboten worden, im Vorfeld weitere Arbeiten auszuführen. Der Rastplatz "Runder Stein" am Radweg sehe verwildert aus, bemängelte Rauch außerdem. Und das Schild zum Pavillon "Räuberschlösschen" am Parkplatz Liebeseiche fehle noch. Die 270 Ruhebänke in der Stadt leiden laut Rauch unter Wind und Wetter. Nach Rücksprache ersetze der Bauhof das Holz, wenn es komplett kaputt sei. Angeregt ist, die Bänke im Winter einzulagern.

Ältere "aktivieren"

Elisabeth Huba-Mang wies darauf hin, dass in den Ortsteilen etwa 400 Rentner wohnen, die man "aktivieren" müsse, am besten über Ortsvorsteher und Ortschaftsräte. Bei der Aufstellung der "Schwatzbänkle" waren Schreiben an die Ortsvorsteher ohne Reaktion geblieben.

Jakob Lang sprach die Hilfe beim Ausfüllen von Grundsteuererklärungen an. Er habe vielen Bürgern geholfen, nun gehe es um Widersprüche, bei denen "keiner weiß, wie sie behandelt werden müssen". Das betreffe viele Senioren. Hilfe werde auch bei der Vorsorgevollmacht oder dem Behindertenausweis benötigt. Er regte eine Umfrage an, welche Probleme die Senioren auch in den Ortschaften haben. Margarete Schmidt und Siegrid Neumann verwiesen auf die VdK-Ortsverbände, die vielfältige Informationskampagnen aufgelegt haben. Lang regte an, die Bürger anzusprechen, da "von alleine keiner kommt". Auch bei Arztbesuchen sei manchmal Hilfestellung nötig.

Beil stellte fest, dass man das Problem erkannt habe und ins Protokoll aufnehmen wolle. "Es wird heute und morgen nicht gelöst. Wir werden aber versuchen, so viel zu tun wie möglich ist", versprach er. Huba-Mang hatte einige Flyer des Landesseniorenbeirats und zur Ernährung im Alter zur Verteilung an die Anwesenden mitgebracht.

Wolf Luttner griff noch einmal den Punkt "barrierefreies Ärztehaus" in der Maingasse auf: Trotz fehlender Fördergelder abt er Henning, das Anliegen unbedingt weiter zu verfolgen. Sein Vorschlag: Rücklagen bilden, damit das Vorhaben realisiert werden kann.

