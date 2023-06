Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Keine Bürgerstiftung für Wertheim

Wertheim 27.06.2023 - 16:07 Uhr < 1 Min.

Gedanke der Freien Bürger war es, so Fraktionsvorsitzende Songrit Breuninger in dem Antrag, Bürger der Stadt Wertheim finanziell zu unterstützen, aber auch Projekte und Einrichtungen zu fördern. Thomas Schilling, im Referat Abgaben der Stadtverwaltung beschäftigt, machte in seinen Ausführungen deutlich, dass für die Gründung einer Bürgerstiftung ein Mindestkapital von 200.000 Euro etwa aus einer Erbschaft oder einer Schenkung notwendig sei, besser noch höhere Summen.

Da dies bei der geplanten Bürgerstiftung nicht vorliege, müsse die Mindestkapitalausstattung aus dem städtischen Haushalt aufgebracht werden. Angesichts eines zudem hohen administrativen Aufwandes kämen die Vorteile einer Bürgerstiftung bei einem hohen Stiftungsvermögen zum Tragen. Spenden und Nachlässe, von denen die Stadt Wertheim im ersten Halbjahr 2023 knapp 7350 Euro erhielt, könnten dagegen direkt im Haushalt verbucht und für den Spenden- oder Stiftungszweck wieder ausgegeben werden, so Schilling.

gufi