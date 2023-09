Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Keine Bedenken gegen PV-Anlage

Wertheim 20.09.2023 - 15:11 Uhr < 1 Min.

Eine Landwirtschaftsfamilie möchte auf eigenem Grund auf der Gemarkung Dertingen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gemarkung Kembach die Flächen mit 9600 Modulen bestücken, die nach Berechnung des Projektierers Tauber-Solar eine jährliche Leistung von rund 6,3 Millionen Kilowattstunden Strom erbringen könnten.

Arne Weinig, Geschäftsführer von Tauber-Solar, berichtete im Ausschuss, dass man das Projekt auf geringwertigen landwirtschaftlichen Böden plane. Die Bodenrichtwerte seien kleiner als 50, sagte er. Den Ortschaftsräten von Kembach und Dertingen wurde das Projekt bereits vorgestellt. In beiden Räten gab es Zustimmung zu dem Projekt.

Kembachs Ortsvorsteherin Tanja Bolg merkte in der Bauausschusssitzung allerdings grundsätzlich an, dass der Ortschaftsrat landwirtschaftliche Flächen »grundsätzlich als schützenswert » ansehe. In diesem Fall könne man allerdings eine Ausnahme machen, weil es sich um minderwertige Böden handele.

