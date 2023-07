Kein Widerstand gegen Solaranlage am Kembacher Sonnenberg

Zuhörerbefragung zeigt große Zustimmung

Wertheim 18.07.2023 - 13:51 Uhr 3 Min.

Vom Hof Weimer aus soll sich die sieben Hektar große Flächensolaranlage in einem Streifen nach rechts bis hinter den Wald am Bildrand ziehen. Das Foto zeigt den Blick auf den Kembacher Sonnenberg von der K7 aus.

Nur von Kembach aus soll die rund sieben Hektar große Anlage später sichtbar sein. Der formal zuständige Dertinger Ortschaftsrat machte deswegen unmissverständlich klar, dass er sein Votum an dem der Kembacher Kollegen ausrichten werde. Es soll keinerlei Alleingänge geben: »Wir sind uns einig«, betonte Dertingens Ortsvorsteher Egon Beuschlein.

Vor rund drei Wochen hatte der ortsansässige Landwirt Klaus Weimer das Projekt, das mit der Tauberbischofsheimer Projektentwicklungs-Gesellschaft Tauber Solar auf seinem Land entstehen soll, erstmals in geschlossener Runde den Ortschaftsräten vorgestellt. Mit am Tisch saß auch das städtische Baudezernat. Kembachs Ortsvorsteherin Bolg erklärte am Montag, dass es für sie wichtig sei, zu hören, wie die eigene Bevölkerung über den Anlagenbau denke. Dieser werde das Landschaftsbild an prominenter Stelle für mindestens 20 Jahre verändern.

Gleichzeitig betonte sie die Bedeutung regenerativer Energieerzeugung als »Schlüssel zum Klimaschutz«, ohne dabei auszulassen, dass Kembach bereits im Schatten eines weithin sichtbaren Windparks liegt. Jetzt geht es um knapp 10.000 Solarmodule - jeweils größer als jene, die auf Hausdächern montiert werden. Der Projektierer erwartet eine Spitzenleistung knapp jenseits der sechs Megawatt. Das sind umgerechnet 6,3 Millionen Kilowattstunden jährlich.

Tauber-Solar-Geschäftsführer Arne Weinig sieht die Anlagenlaufzeit bei 20 bis 30 Jahren. Eine Verlängerung, dann mit voraussichtlich leistungsfähigeren Modulen, schließt er nicht aus. Weinig betonte die Umweltverträglichkeit des Eingriffs. Der Boden werde nur in der ersten Bauphase durch notwendige Kabelkanäle belastet. Die stählernen Modulstützen würden betonfrei in den Boden gerammt, alles Material lasse sich am Ende der Nutzungsdauer der Anlage rückstandsfrei aus der Natur entfernen. Eine Bürgschaft gegenüber der Stadt Wertheim sichere den eventuellen späteren Abbau.

Als Stromabnehmer stehen die Wertheimer Stadtwerke bereit, einen festen Energie-Übergabepunkt gibt es aber noch nicht. Die anfängliche Planung favorisiere derzeit zwei mögliche Knotenpunktet, sagte Weinig. Denkbar und vom Grundstückseigentümer gewünscht sei eine Bürgerbeteiligung. Auch da könne man zum jetzigen, frühen Stand der Planung keine verlässlichen Zusagen machen. Denkbar wären unter anderem Einzelbeteiligungen, aber auch ein genossenschaftliches Model.

Die Kosten für das teure Planungsverfahren sollen ausschließlich zu Lasten des Projektentwicklers gehen. Dies wird über einen städtebaulichen Vertrag geregelt. Erster Schritt wäre die Zustimmung der Ortschaftsräte. Die eigentliche Entscheidungshoheit liegt beim Wertheimer Gemeinderat. An ihm wäre es, ein Bauleitverfahren und weitere Genehmigungsschritte anzustoßen, zu denen die Bürgerschaft, aber auch die Beteiligung der rund 30 Träger öffentlicher Belange wie Behörden und Verbänden gehört.

Für die Verfahrensdauer nimmt der Leiter des Wertheimer Baudezernats eine Spanne von einem bis zu zwei Jahren an. Geplant ist, dass der Wertheimer Gemeinderat bereits im September über die Solaranlage entscheidet. Armin Dattler betonte, dass das Verfahren bis zum Ende offen bleibe, ließ aber gleich zweimal durchblicken, dass er nur geringe Hindernisse erwarte. »Die meisten Einwände kommen erfahrungsgemäß gegen die Veränderung des Landschaftsbildes, die der Bau einer solchen Anlage bedeutet«, sagte Dattler. Dieser wiege meist jedoch weniger schwer als die Notwendigkeit umweltgerechter Energieerzeugung.

Eine spontane Handabstimmung unter den Zuhörern zeigte überraschend deutliche Zustimmung der betroffenen Kembacher zu dem Projekt. Fragen gab es zur Pflege des umzäunten Geländes (Schafe sind im Gespräch), zu einer denkbaren Verstärkung der Gefahr von Starkregen (dazu ist ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben) und zu Möglichkeiten, die gewonnene Energie zu speichern.

Der Tauber-Solar-Geschäftsführer sieht Batteriespeicher als eine Option. Für die aktuelle Anlage sei dies allerdings nicht in Erwägung gezogen worden. Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier sieht größere Vorteile in der Wasserstoff-Technologie. Im Wasserstoff lasse sich die Energie längerfristig speichern. Für Wertheim speziell tue sich da derzeit die Möglichkeit auf, den erzeugten Wasserstoff künftig direkt ins bestehende Gasnetz einzuspeisen.

Landwirt und Grundeigentümer Klaus Weimer erklärte gegenüber dem Publikum, der Klimawandel komme bei den Landwirten bereits unmittelbar an. Die Fläche am Sonnenberg trage die Flurbezeichnung »Am steinigten Feld« nicht von ungefähr. Die Bodenqualität sei mit 28 bis 35 von 100 möglichen Punkten schlecht. Aufgrund des geringen Humusanteils halte der Boden Wasser nur schlecht, was ihn im Klimawandel weiter entwerte. Die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre habe die Risiken des totalen Ernteverlusts auf der Fläche extrem gesteigert. Trotz trockenheitsresistenter Saaten habe der Ernteausfall dort zuletzt bei 85 Prozent gelegen. Die Aussicht auf eine sichere Stromernte helfe, den Familienbetrieb zu erhalten.

Michael Geringhoff