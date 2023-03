Für den Ein­s­turz ei­ner Stütz­mau­er hin­ter der Stifts­kir­che in Wert­heim im De­zem­ber 2019 kann der Ei­gen­tü­mer ei­ne be­auf­trag­te Fach­fir­ma nicht in Re­gress neh­men. Das hat die Zi­vil­kam­mer des Land­ge­richts Mos­bach am Don­ners­tag ent­schie­den. Die Kla­ge auf Scha­den­er­satz wur­de ab­ge­wie­sen.