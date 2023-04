Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Biosphärenreservat Spessart: Kein Potenzial für Kernzone in Kreuzwertheim

Gemeinderat informiert sich über mögliche Auswirkungen eines Biosphärenreservats auf den Forst

Die Entscheidung, ob sich die Kommune einem Antrag bei der Unesco für ein Biosphärenreservat anschließe, fälle der Gemeinderat. Bürgermeister Klaus Thoma stellte viele zentrale Fragen, mit denen sich Ratsmitglieder und Bürger bezüglich Zonen und möglichen Einschränkungen beschäftigen. Auch er erklärte, für Kreuzwertheim kämen nur Entwicklungs- oder Pflegezonen in Frage. Hier sind laut Kühl grundsätzlich alle Wirtschafts- und Nutzungsformen erlaubt, wenn sie umwelt- und naturverträglich sind. »Hier ändert sich für uns beinahe nichts«, so Thoma.

In den beiden für Kreuzwertheim möglichen Zonen wären die uneingeschränkte Nutzung und die Überarbeitung der Wegeführung mit Neubau von Wegen weiterhin möglich. Auch der Holzeinschlag würde nicht eingeschränkt, ebenso die klassische Bejagung. Zu den Streuobstwiesen im bestehenden FFH-Gebiet erklärte Kühl, diese seien ein Element der Kulturlandschaft, auf das es keine negativen Auswirkungen gebe. Eventuell gebe es in einem Biosphärenreservat aber höhere Chancen auf eine Förderung.

Unproblematisch für die Entwicklungszone sei die geförderte Stilllegung von fünf Prozent der Waldflächen im klimaangepassten Waldmanagement. Da es in Kreuzwertheim noch keine Wald- und Flurbereinigung gegeben habe, habe die Gemeinde selbst keine großen, zusammenhängenden Waldstücke, erläuterte Thoma. Diese bestünden nur in den Ortsteilen, vor allem in Röttbach. »Somit ist gegen den Willen der Privateigentümer eine Einbringung von Flächen ins Biosphärenreservat nicht möglich und sinnvoll.«

Ein Teil der Ratsmitglieder erklärte, sie sähen im Vergleich zu den bestehenden Schutzbereichen aktuell noch keinen Mehrwert durch die Einrichtung eines Biosphärenreservats. Laut Kühl gibt es keine Förderprogramme speziell für die Reservate. Durch deren bessere personelle Ausstattung könnten die Beantragung und Umsetzung geförderter Maßnahmen aber vereinfacht werden. Auch weitere mögliche Vorteile, zum Beispiel im touristischen Bereich, zählte er auf.

Gerd Flick gab mit Blick auf eine Beteiligung zu bedenken, dass man größere Gebiete einbringen würde. Er fürchtete, dass der Einfluss darauf geringer werde und es später möglicherweise zu weiteren Einschränkungen kommen könnte. Thoma erklärte, bevor sich die Gemeinde zum Thema positioniere, solle man die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abwarten und dann die Vor- und Nachteile für Kreuzwertheim abwägen.

bdg