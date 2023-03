Kandidaten stellen sich Bürgerfragen

Vorstellung: Vier Bewerber für Werbach

Werbach 29.03.2023 - 14:21 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jeder der Vier wird sich am Donnerstag, 13. April, ab 19 Uhr in der Tauberhalle am Werbacher Campus vorstellen. Dann sind die Wähler am Zug, um einen Nachfolger für den ausscheidenden Rathauschef Ottmar Dürr zu wählen.

In der Sitzung vom Dienstagabend im Rathaus wusste Dürr akkurat zu sagen, dass er noch 93 Tage im Amt sein werde. Letzte Dinge sind zu regeln, nach 24 Jahren an der Rathausspitze dürfte da so Einiges zusammenkommen.

Genaue Vorgaben

Die Kandidatenvorstellung am 13. April ist zeitlich auf dreieinhalb Stunden begrenzt. In Abwesenheit der jeweils anderen Kandidaten bekommt nach aktuellem Ratsbeschluss jeder der Bewerber 15 Minuten Zeit, um den Bürgern, sein Bewerbungsprofil vorzustellen.

Der Schwerpunkt soll verabredungsgemäß in Stellungnahmen zu kommunalpolitischen Themen liegen. Dann nach ungefähr einer Stunde dürfen die Bürger die Kandidaten mit ihren Fragen prüfen. Jeder Bürger darf bis zu drei Fragen von jeweils maximal einer Minute Länge stellen. Die angesprochenen Kandidaten dürfen sich für die Beantwortung jeder Frage maximal fünf Minuten Zeit nehmen.

Ausdrücklich ist bestimmt, dass es nicht zu Diskussionen der Bewerber untereinander oder mit den Bürgern kommen soll. Das Ende der Veranstaltung ist für 22.30 Uhr festgelegt.

Ge