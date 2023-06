Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kandidaten für Ortschaftsrat Sonderriet gesucht

Kommunalwahlen: Udo Kempf will Vorsitz abgeben

Wertheim 08.06.2023 - 12:54 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kempf nannte zahlreiche kleine und große Projekte, die man im Ortschaftsrat im Dorf voranbringen kann. Er zählte beispielsweise auf, Planung neues Feuerwehrhaus, Panoramabank an der Vorbüschlalm, Tische und Bänke an der Pausenhalle, Projekt Geburtsbäume, Neubaugebietserweiterung. »Kommunalpolitik ist Politik am Bürger.«

Appell an jüngere Bürger

Kempf sagte, er werde wieder für den Ortschaftsrat kandidieren, wolle aber nicht mehr dessen Vorsitz übernehmen. Sein Stellvertreter Harald Sudholdt erklärte, er werde nicht mehr antreten. Es gebe im Dorf genügend jüngere Leute für das Amt. Rat Thomas Brell plädierte für junge Frauen und Männer als Kandidaten. Er kandidiere nur wieder, wenn sich nicht genügend Kandidaten fänden. Rat

Heiko Weimer sagte, er werde nach jetzigem Stand nicht mehr kandidieren, da er zu viele andere zeitintensive Verpflichtungen habe. Er lobte Kempfs Engagement als Ortsvorsteher. Dieser investiere viel Zeit, teils bis tief in die Nacht.

Udo Kempf ecke vielleicht mit seiner Art im Ort das ein oder andere Mal an, sagte Weimer über Kempf. »Ich denke aber nicht, dass es aktuell jemand anders besser machen könnte.«

bdg