Main-Tauber-Kreis startet Informationsoffensive für Pfandsysteme in der Gastronomie

Kampagne setzt auf Vermeidung von Abfällen

Main-Tauber-Kreis 25.04.2023 - 16:03 Uhr 2 Min.

Für Mehrwegbehältnisse in der Gastronomie will eine Kampagne des Main-Tauber-Kreises werben, die in den kommenden Wochen starten soll. Dafür hatte der Kreistag 20.000 Euro bereits im Herbst vergangenen Jahres genehmigt. Foto: Gunter Fritsch

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte der Kreistag dazu eine 20.000 Euro teure Werbekampagne für eine verstärkte Nutzung von Mehrweglösungen auf den Weg gebracht. Kampagnenstart soll jetzt »in den kommenden Wochen« sein, wie Landratsamtssprecher Markus Moll auf Anfrage dieser Redaktion sagte.

Herzstück der Kampagne solle dabei die eigens dafür entwickelte Informationsseite sein, »auf der dann für alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, aber auch für Unternehmen alle relevanten Informationen zu finden sind«, wie der Sprecher die weitere Vorgehensweise erläuterte. Diese Seite werde »zeitnah« mit der Website des Landratsamtes verlinkt. Die Inhalte sollen dann zusätzlich über den Social-Media-Kanal Instagram verbreitet werden und auch dort viele Menschen dazu animieren, bei der Vermeidung von Abfall mitzumachen.

Denn neben dem Angebot von Mehrwegbehältnissen in der Gastronomie und im Handel für die Mitnahme von Getränken und Essen ziele die kreisweite Kampagne auch darauf ab, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen dazu zu ermuntern, »in allen Lebensbereichen auf das Thema Abfallvermeidung zu achten«, heißt es in der Stellungnahme aus dem Landratsamt weiter. Übergeordnetes Ziel der Kampagne ist es nämlich, Menschen für das Thema Abfallvermeidung »zu sensibilisieren«. Bestenfalls würden Menschen ihre alltäglichen Gewohnheiten ändern und die Pizza nicht mehr im Pappkarton mit nach Hause nehmen.

Dass die Änderung alltäglicher Gewohnheiten ganz entscheidend von der Höhe der Kosten für eine Mehrwegverpackung abhängt, hatte erst jüngst eine Umfrage dieser Redaktion unter den Wertheimer Gastronomen ergeben, die das Pfandgeschirr anbieten. Tino Rempt, Geschäftsführer des Zorbas, bringt es auf den einfachen Nenner: »Du kriegst das Pfandgeschirr einfach nicht los.« Er begründet die Zurückhaltung der Kundschaft vor allem mit den Preisen für die bepfandete Verpackung. Bei einer Essensbestellung seien schnell zwischen zehn und 20 Euro allein für Pfand fällig. »Dann wählen die Kunden doch lieber die gewohnte Wegwerfverpackung«, sagt Rempt.

Noch wissen viele Kunden zudem nicht, was sich hinter der Kampagne für die verstärkte Nutzung von Mehrweglösungen in der Gastronomie und im Handel verbirgt. Um alle Altersgruppen im Landkreis zu erreichen, wird es zusätzlich zu den Online-Informationen auch ein Faltblatt geben, in dem die wichtigsten Informationen rund um das novellierte Verpackungsgesetz zusammengestellt sind, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung. Die an der Kampagne teilnehmenden Betriebe erhalten zudem einen Aufkleber mit der Aufschrift »Unser Mehrweg - Wir packen das!«. Dieser dient als Erkennungszeichen der Kampagne: Verbraucher können so auf den ersten Blick erkennen, wo sie etwa auch ihre eigenen Behältnisse mitbringen dürfen.

Für die Umsetzung und die Einhaltung der Mehrwegsangebotspflicht sei nach dem Verpackungsgesetz die Untere Abfallrechtsbehörde zuständig, so Landratsamtssprecher Markus Moll. Diese Aufgabe werde im Main-Tauber-Kreis durch das Umweltschutzamt wahrgenommen. Bislang habe es aber noch keine Kontrollen von Firmen gegeben, dieses sollen »anlassbezogen« erfolgen, heißt es aus dem Landratsamt weiter.

Hintergrund: Mehrwegpflicht in der Gastronomie Seit 1. Januar müssen bundesweit alle gastronomischen Betriebe mit einer Ladenfläche von mehr als 80 Quadratmetern und mehr als fünf Mitarbeitern eine Alternative zu Mehrwegverpackungen für Essen und Getränke anbieten. Dabei darf die Mehrwegalternative nicht teurer sein als das in Einweg verpackte Produkt, heißt es in der novellierten Verpackungsverordnung. Die Mehrwegbecher und -schalen werden gegen eine Pfandgebühr ausgegeben. Nach Rückgabe wird das Pfand wieder erstattet. Anschließend werden Becher und Schalen hygienisch gespült und gereinigt. Sie müssen aus Materialien sein, die bis zu 1000 Spülgänge aushalten. Jährlich könnten so bis 280.000 Tonnen Müll an Take-away-Einwegverpackungen in Deutschland vermieden werden, wenn Mehrwegbehältnisse genutzt würden, schätzt Walter Scheckenbach, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Main-Tauber (AWMT). gufi