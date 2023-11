Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jutta Habedanck bringt Steine zum Tanzen

Lesung: Künstlerin zu Gast im Hofgartenschlösschen

WERTHEIM-HOFGARTEN 09.11.2023 - 15:41 Uhr 2 Min.

Jutta Habedanck bei der Lesung im Hofgartenschlösschen.

Die Werke des Kreuzwertheimer Künstlerehepaares, das sich in den 1960er-Jahren an der renommierten Städelschule in Frankfurt kennengelernt hatte, sind noch bis zum 25. Februar 2024 zu sehen.

Jutta Habedanck las aus ihren beiden bisher veröffentlichten Büchern, in denen sie ihren Bildern kurze Texte oder Gedichte gegenüberstellt. Bei einer Lesung fielen die Linolschnitte leider unter den Tisch, sagte sie augenzwinkernd. Die Besucher störte das nicht, hatten sie doch entweder die Ausstellung schon besucht oder nutzten im Anschluss noch die Gelegenheit zu einem Rundgang.

Um das Menschsein mit seinen Fehlern, um Gedankenströme, künstliche Intelligenz und andere digitale Wundergaben aus der Hirnbüchse der Pandora gehe es ihr einerseits, wie Habedanck erläuterte. Es gehe ihr aber auch um die Segnungen köstlicher Langeweile. Muße brauche man nämlich, um sich Gedanken zu Sprache, zu Kunst und zur Existenz hier auf der Erdkugel zu machen. Gesellschaftskritik verpackt sie oft humorvoll - meisterlich. Interessantes verriet Jutta Habedanck über den Schaffensprozess. Skizzen für ihre Linolschnitte macht sie in der Natur. Sie trennt schon da Unwichtiges von Wichtigem. »Das schafft ein Foto nicht.« Linien und auch Texte überarbeitet und korrigiert sie immer wieder, bis sie stimmig sind.

Herrlich, der Vortrag von Jutta Habedanck. Sie ist in ihrem Element, fast wie ein Hörspiel kommen manche Texte daher. Sie gestikuliert, wird laut und leise, oft liest sie mit energischem Unterton, dann wieder ganz zart, fast zögerlich und fragend. Eine große Palette, eine wunderbare Bandbreite zeigt sie nicht nur bei der Themenwahl. Sie verurteilt die digitale Welt nicht, aber sie gibt immer wieder zu bedenken, was alles auf der Strecke bleibt: Kreativität, Beobachten und mit Fakten ringen, der selbst gepflückte Blumenstrauß aus Kindertagen.

Die analoge Welt meldet sich nicht online. Was setzt sich durch: Taschenhirn oder Eigenhirn? Fakenews und Hassmails? Die köstliche Langeweile ist Habedanck besonders wichtig. Sie beschreibt unfassbare Weiten von Leere und Nichts. Bedrückendes wie Migrationsproblematik und Krieg lässt sie nicht aus. Und sie selbst? Ein Punkt, der schaut und sich freuen kann, wie im Gedicht »Mythen«. Und was für schöne Bilder: »Steine zum Tanzen bringen« beim Betrachten der Barockbasilika. Und das feste Vertrauen, »dass im nächsten Jahr die Blumen und ich sich wieder am Licht erfreuen werden«.

Ein herzlicher Applaus am Ende der Veranstaltung zeigte auch Museumsleiterin Stefanie Arz, dass das Programm gut angenommen wird.

Literatur: Jutta Habedanck: Mensch sein, Mansch sein - mit Gedankenströmen; Bilder und Texte; PalmArtPress Berlin, 2020; Die Hirnbüchse der Pandora und köstliche Langeweile; Bilder und Texte; PalmArtPress Berlin, 2022

PeFS