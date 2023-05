TV Wertheim: Junge Turnerinnen werden zu Zirkuskünstlern

Studentenprojekt

Wertheim 07.05.2023 - 16:39 Uhr 3 Min.

Menschliche Pyramiden sind eine der Nummern, die sich die Kinder beim Zirkusprojekt des TV Wertheim ausgedacht haben. Möglich wurde dies durch ein Praxisprojekt der Fernstudentin Sibel Ulrich (rechts). Foto: Birger-Daniel Grein Auch diese Teilnehmerinnen balancieren miteinander. Foto: Birger-Daniel Grein

Die 51-jährige Ulrich ist angestellte Reha-Trainerin im Top-Vital-Studio des Vereins und gibt zudem Kindern Nachhilfe. Sie studiert aktuell im sechsten Semester nebenberuflich Bildungswissenschaft B.A. an der staatlichen Fernuniversität Hagen. Zum Studium gehört ein Praktikum, in dem ein bildungswissenschaftliches Projekt zu planen, durchzuführen und auszuwerten ist. Dabei soll es darum gehen, die gelernten theoretischen Methoden anzuwenden, um Kreativität, Sozialkompetenz und Teamwork der Teilnehmer zu fördern und verschiedene Lerntechniken auszuprobieren.

Ihr Projekt setzt Ulrich ehrenamtlich im Freizeitturnen der Kinder der ersten bis siebten Klasse von den Trainerinnen Sonja Schlachter und Renate Krauß um. Diese unterstützen Ulrich auch bei der Umsetzung. Durchschnittlich nehmen 25 Mädchen am wöchentlichen Training teil.

»Jeder zeigt das, was er kann«

Im Gespräch mit unserem Medienhaus berichtete die Studentin, sie habe überlegt, wer am meisten von einem Projekt profitieren würde. Da es in Schulen und Kindergärten oft schon tolle Projekte gebe, im Vereinssport aber eher selten, habe sie sich für den TV Wertheim entschieden. Außerdem habe sie persönliche Ziel, die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Mit ihrer Projektidee ging sie auf den Vereinsvorsitzenden Axel Wältz zu, der sie an die Kinderturngruppe vermittelte.

Das Projekt begann im Februar dieses Jahres. Neben dem wöchentlichen zweistündigen Training kamen die Kinder und Betreuerinnen zum Basteln der Zirkusdekoration im Top Vital zusammen. Außerdem werden sie gemeinsam die Hallengestaltung vor dem Auftritt übernehmen. Ein besonderer Aspekt des Projekts ist auch, dass die Kinder ihre Zirkusnummern selbst entwickeln. Sie hätten sich das Gerät oder die Übung ausgesucht, die ihnen am meisten liege. »Jeder zeigt das, was er kann«, betonte Ulrich. Keiner werde unter- oder überfordert. Dies trage auch dazu bei, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken.

Eingeübt haben die Mädchen beispielsweise eine Choreographie mit großen bunten Schwingtüchern zum Lied »Der ewige Kreis« aus dem König der Löwen. Ebenso werden Akrobatiknummern auf dem Trampolin, dem Schwebebalken, an den Ringen und beim Bau menschlicher Pyramiden trainiert. »Die Kinder wollen ihren Familien zeigen, was sie können«, freute sich Ulrich. Dazu gebe es im regulären Training keine Möglichkeit.

Für die Facharbeit zum Projekt arbeitet Ulrich auch die theoretischen Hintergründe auf. Sie habe sich für die Projektmethode nach Karl Frey entschieden. Diese fördert handlungsorientiertes soziales Lernen. Sie biete ihr und den Teilnehmerinnen mehr Freiheiten und Kreativität als andere Methoden. Die lernmethodischen Grundlagen des Projekts basierten auf der konstruktivistischen Lerntheorie. Diese fördere unter anderem die eigene Problemlösefähigkeit der Kinder. Diese fühlten sich im Lernprozess so selbst bestätigt.

Evaluieren wird sie das Projekt am Ende durch Interviews mit den teilnehmenden Kindern. Dabei gehe es unter anderem darum, ob sie sich beim Projekt wohlfühlten, wie gut sie sich einbezogen fühlten und wie gut sie mitwirken konnten. Auf Basis dieser Gespräche werde sie ihr Projekt auswerten und Verbesserungsideen erarbeiten, sagte sie abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Stimmen zum Zirkusprojekt des TV Wertheim Bei ihrem Training am Montag berichteten Trainerinnen und Kinder über ihre Meinung zum besonderen Zirkusprojekt des TV Wertheim. Projektleiterin und Studentin Sibel Ulrich erklärte, die Projektdurchführung sei für sie spannend. Mit Kindern im Sport zu arbeiten, sei anders als mit Erwachsenen. Kinder wollten die permanente Aufmerksamkeit ihrer Trainer. Nach zwei Stunden Training sei sie richtig müde. »Es ist schön, wie offen die Kinder sind, und dass sie vieles ausprobieren.« Sie habe auch gemerkt, dass die Kinder den Sport in der Gruppe bräuchten. Er fördere auch die Gemeinschaft. Sonja Schlachter, Trainerin des Freizeitturnens der Kinder, stellte fest, für die Mädchen sei es interessant, eigene Ideen einzubringen. Im normalen Training würden meist die Trainerinnen die Übungen vorgeben. Es sei schön, dass die Kinder die Grundlagen, die sie im Turnen gelernt haben, im Projekt präsentieren können. Auch freute sie sich darüber, dass der Nachwuchs, unterstützt von den Trainerinnen, sein Programm selbst gestaltet hat. Jeder habe sich das Gerät selbst aussuchen dürfen. Alessia de Filippo (10) gefiel es, sich die Gruppe selbst aussuchen zu können und darin zu arbeiten. Sie hatte sich für die Ringe entschieden. »Es ist schön, selbst auszusuchen, was man daran macht.« Sophie Reiner (11) und Luisa Lauterwasser (12) präsentieren Akrobatik am Schwebebalken und moderieren außerdem die Show. Das Projekt sei mal etwas Anderes und man könne selbst kreativ sein, waren sie sich einig. Zudem sei es abwechslungsreich. »Jeder kann das machen, was er kann«, sagten sie. Beide freuen sich auch auf die Moderation. Sophie meinte, sie sei wegen dieser etwas aufgeregt. Luisa war sich sicher: »Das bekommen wir hin.« ()