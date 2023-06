Metallbauerin Clara Großmann aus Wertheim für ihre besondere Leistung ausgezeichnet

Junge Frauen für Männerberufe ermutigen

Kreuzwertheim 12.06.2023 - 11:55 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jetzt ist Clara Großmann Gesellin. Seniorchef Josef Mannl und Ausbildungsbeauftragter Alexander Geis sind stolz auf sie.

Sie mag das hervorragende Ergebnis eigentlich gar nicht an die große Glocke hängen, aber ihr ist wichtig, dass sie als Botschafterin wirken kann, als Vorbild für andere junge Frauen, die sich vielleicht nicht trauen, einen typischen Männerberuf zu lernen. »Ich möchte den Mädchen Mut machen, die mit dem Gedanken spielen, aber sich nicht trauen«, betont sie, schwärmt im Laufe des Gesprächs mit unserem Medienhaus immer wieder von ihrem Beruf.

»Hat sich durchgesetzt«

In der Firma Mannl Stahl- und Metallbau in Wiebelbach hat Clara Großmann 2019 ihre Ausbildung angefangen. Jetzt hat sie den Gesellenbrief in der Tasche. Auch Seniorchef Josef Mannl ist stolz. »Sie hat sich durchgesetzt«, stellt er fest. Gut vorbereitet sei sie gewesen. Ein Mädchen auszubilden, sei vor ein paar Jahren absolutes Neuland gewesen, erinnert sich Mannl. Clara sei erst die zweite weibliche Auszubildende. Man habe seinerzeit die Sanitärräume entsprechend verändert, was vorgeschrieben sei. Er könne anderen Betrieben nur empfehlen, auch weibliche Azubis einzustellen. »Die setzen sich durch und zeigen den anderen, wo es lang geht.« Die Körperkraft sei nicht entscheidend, dafür gebe es heutzutage Hebewerkzeuge, und gegen schmutzige Hände helfe der sogenannte Handschutzplan. Waschen und eincremen mit speziellen Produkten solle man sich. Das bestätigt Clara Großmann und zeigt ihre sehr gepflegten Hände. »Stahlbau und ein gepflegtes Äußeres schließen sich nicht aus«, sagt sie überzeugend. Sie laufe nicht immer in der Werkstattkluft herum, schminke sich, wenn sie ausgeht.

Josef Mannls Vater Wenzel war Schmied, und aus der 1961 eröffneten kleinen Schlosserei ist ein modernes Familienunternehmen mit gut 50 Mitarbeitern geworden. Man betreibe das Lager elektronisch, und viele Prozesse würden digital gesteuert. »Im Aluminiumbau machen wir heute Türen mit viel Elektronik drin«, erzählt Mannl, mit Brand- und Rauchschutzvorrichtungen, automatisch öffnenden und schließenden Systemen. Clara Großmann arbeitet am liebsten im Stahlbau, der anderen Sparte der Firma. Schweißen und kleinere Elektroarbeiten beispielsweise für Türöffner oder Jalousien gehören dazu.

Etwas Bleibendes schaffen

Etwas Bleibendes schaffen, wie Geländer, Balkone, Vordächer, Carports, Wintergärten, Zäune - das mag sie. Immer wieder andere Aufträge, andere Aufgaben, andere Kunden. Gerne führt sie Kundengespräche, macht zur technischen Klärung auch mal ein Aufmaß auf der Baustelle. In der Schlosserei geht die frischgebackene Gesellin mit verschiedenen Maschinen um: Kreis- und Bandsägen, Schleif- und Bohrmaschinen, Winkelschleifer (»Flex«) und Schweißgeräte. »Die große Flex benutze ich nicht«, erklärt Clara Großmann. Die sei zu schwer, und sie habe sie deswegen nicht unter Kontrolle. Ob sie schon mal Angst gehabt habe vor bestimmten Arbeiten, fragen wir die junge Frau. Sie habe großen Respekt vor Glas, bekennt sie. Da hätte sie sich schon verletzt.

Auch anderswo ist man schon auf Clara Großmann aufmerksam geworden: Eine große Herausforderung sei die »Azubi-Challenge« gewesen. Da ist sie mit einem Kollegen zusammen von einem professionellen Kamerateam beim Zusammenbau von Fenstern gefilmt worden. In der hochwertigen Broschüre der Handwerkskammer für Unterfranken »Ich mach', was zu mir passt - Wege im Handwerk« finden sich unter der Überschrift »Ich bin stolz auf mich und meine Arbeit« zwei Fotos und ein Porträt von Clara Großmann. Ihre Mutter hätte sie am Berufsinformationstag zum Stand der Firma Mannl »geschubst«, berichtet sie da von den Anfängen ihrer Karriere.

Nach einem Praktikum stand fest: »Ich werde Metallbauerin.« Neue Herausforderungen, die Suche nach Lösungen, öfter unterwegs sein - das nennt sie da, noch am Anfang ihrer Ausbildung, als Kriterien. Über die Bedenken, dass sie sich als Frau nicht behaupten könnte, setzte sie sich von Anfang an hinweg. Heute ist es so, dass sie angesprochen wird, wenn sie in ihrer Arbeitskleidung unterwegs ist.

Gerade etwas ältere Frauen erzählten, dass sie das als junges Mädchen auch gern gemacht hätten, aber nicht durften oder konnten. »Hör' auf dein Bauchgefühl, und mach' einfach, was zu Dir passt«, rät die junge Metallbauerin.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Zur Person: Clara Großmann Die gebürtige Wertheimerin Clara Großmann ist Jahrgang 2003. Nach der Grundschule besuchte sie zuerst die Werkrealschule Urphar-Lindelbach. Nach der 7. Klasse wechselte sie zur Comenius-Realschule in Wertheim. Den Realschulabschluss machte Clara Großmann 2019. Die Ausbildung zur Metallbauerin, Fachrichtung Konstruktionstechnik, bei der Firma Mannl Stahl- und Metallbau GmbH in Wiebelbach dauerte dreieinhalb Jahre. Einmal im Monat hatte die Auszubildende für eine Woche Blockunterricht an der Berufsschule in Karlstadt. Dreimal im Jahr ging es für ein bis zwei Wochen zur überbetrieblichen praktischen Ausbildung nach Schweinfurt. Am 21. April 2023 fand die Freisprechungsfeier der Handwerkskammer Unterfranken mit Übergabe des Gesellenbriefs statt. Clara Großmann wurde von der Metall-Innung als eine der drei Prüfungsbesten im Bereich Metallbau, Fachrichtung Konstruktionstechnik, ausgezeichnet und hat als beste Auszubildende ihrer Firma abgeschnitten. In ihrer Freizeit backt und gärtnert die 20-Jährige gerne. Auch schreinern und lesen nennt sie als Hobbys. (pefs)