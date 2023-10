Kreuz­wert­heimer Jugendraum soll wieder öffnen

Eventmodell: Zeitweises Anmieten geplant

Kreuzwertheim 18.10.2023 - 16:27 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach einer Begehung durch den Gemeinderat wurde der Raum im Untergeschoss der alten Schule inzwischen vom Bauhof ausgeräumt. Um ihn wieder nutzen zu können, sind Investitionen in sicherheitsrelevanten Bereichen, wie zum Beispiel Strom, nötig.

Die beiden Jugendbeauftragten des Gemeinderats, Jan Klüpfel und David Schuck, stellten in der Sitzung am Dienstagabend drei Möglichkeiten für eine Nachnutzung des Raums und deren Voraussetzung und Folgen vor. Möglichkeit eins wäre, den Raum der Jugend überhaupt nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Er könnte dann für andere Zwecke, zum Beispiel für Vereine oder Organisationen, bereitgestellt werden. Dies lehnten alle Räte ab. Klüpfel erklärte, eine komplette Schließung würde die Treffen der Jugend in den öffentlichen Raum verlagern. Bürgermeister Klaus Thoma führte aus, einen Jugendraum ohne Probleme gebe es nicht. »Stellt man ihnen keinen Raum zur Verfügung, gehen sie woanders hin.« Ein fehlender Jugendraum im Ortskern wäre traurig. Auch Rätin Silvia Klee betonte, der Jugendraum müsse bleiben.

Schlüssel in Eigenregie

Variante zwei sieht eine Dauernutzung nach Modell vor, das vor der Schließung gilt. Dabei verwalteten Jugendliche den Schlüssel in Eigenregie. Hierfür wären unter anderem neben den genannten Investitionen auch Arbeiten an Wänden, Böden und im Nebenraum nötig. Außerdem muss der Raum ausgestattet werden. In diesem Modell hatte sich gezeigt, dass der Raum stark von einzelnen Gruppen genutzt wurde. Zuletzt seien es drei gewesen, die sich die Schuld für Vermüllung und Schäden gegenseitig zuschoben, so Klüpfel. Allerdings würden die Jugendlichen generell hier auch mehr Verantwortung für den Raum sehen. Außerdem wurde erwähnt, dass einige Jugendliche, die sich mit den Schlüsselbetreuenden nicht verstanden, den Raum nicht genutzt hätten.

Variante drei, die auf die größte Zustimmung stieß, sieht ein Eventmodell vor. Dadurch könnten Jugendliche den Raum zeitweise anmieten. Es erfolgen eine Übergabe und Abnahme vor Ort, und es wird ein Nutzervertrag geschlossen. Die Investitionen entsprechen denen von Modell zwei.

Die Jugendbeauftragten schlugen vor, den Raum weiter für die Jugend zwischen 14 (Strafmündigkeit) und 26 (Altersgrenze Jugend nach Kreisjugendring) zur Verfügung zu stellen. Das Eventmodell könnte man später für feste Gruppen lockern.

Rat Andreas Schmidt schlug vor, die Raumreservierung außerhalb des Rathauses anzusiedeln, damit die Möglichkeit auch außerhalb dessen Öffnungszeiten besteht. Das Gremium stimmte letztlich einstimmig für das Eventmodell (Variante drei).

bdg