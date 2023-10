Jugendliche schaffen gemeinsames Kunstprojekt

Internationales Jugendkulturfestival:Wertheimer Schüler haben Deutschland beim Treffen der Partnerstädte in Großbritannien vertreten

Wertheim 12.10.2023 - 18:00 Uhr 1 Min.

Stolz präsentiert das Wertheim-Team das Kunstprojekt, das gemeinsam mit Jugendlichen der weiteren Partnerstädte geschaffen wurde. Foto: Stadt Wertheim

Wie die Stadt Wertheim mitteilt, setzten die Festival-Teilnehmer gemeinsam das Projekt »Bridging Arts Mural Partnership« um und visualisierten damit die Verbindung der europäischen Freunde.

Nach Großbritannien gereist waren demnach Teams mit je sechs Jugendlichen aus Gubbio (Italien), Szentendre (Ungarn), Salon-de-Provence (Frankreich) und Wertheim. Die Farben der Stadt Wertheim vertraten Liam Gey, Nina Licul, Janina Herbert, Ann-Kristin Ort, Amy Zeuch und Klara Weiss. Sie wurden von Carolin Strehl, Lehrerin der Gemeinschaftsschule, betreut.

Gemeinsam malten die Jugendlichen an Motiven, die die einzelnen Partnerstädte repräsentieren. Die Außenfassade der Commemoration Hall in Huntingdon und eine Wand am »Judith's Field Skaterpark« in Godmanchester zieren nun Bilder der Burg Wertheim, der Chinesischen Brücke in Huntingdon/Godmanchester, des Amphitheaters in Gubbio, des Marktplatzes von Szentendre und des Glockenturms von Salon-de-Provence.

Verschiedene Workshops

Zum Auftakt gab es ein »Meet and Greet« in der Commemoration Hall, heißt es weiter in der Mitteilung. Hier lernten sich die Jugendlichen, die Bürgermeister Huntingdons und Godmanchesters und die Vertreter der Partnerstädte kennen. Dann griffen die jungen Künstler zu Farben und Pinsel.

Auf dem Programm stand nicht nur das gemeinsame Kunstprojekt, sondern auch das Erlernen und Ausprobieren neuer Kunstrichtungen. Bei Workshops wie »Street Art«, »Comic« und »Graphic Novel« durften die jungen Leute ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihr Können auf Stellwänden und Papier zeigen. Nach dem Bemalen von Erinnerungs-T-Shirts wurden die Kunstwerke der Jugendlichen enthüllt. David Brown, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Huntingdon und Godmanchester, bedankte sich für den Einsatz der jungen Künstler und präsentierte das Ergebnis am Skaterpark. Auch Bürgermeister Alan Hooker hatte nur lobende Worte für die Jugendlichen und betonte die Bedeutung von Partnerstädten und Freundschaften über Grenzen hinweg.

Nach einem Foto-Shooting ging es gemeinsam zur Commemoration Hall in Huntingdon. Hier präsentierten Bürgermeister Phil Pearce und Paul Sweeney, Leiter der Commemoration Hall, das Kunstwerk der Jugendlichen. Erneut gab es Anerkennung und Dankbarkeit für die Umsetzung des Projekts.

Beim Abschlussabend inszenierte das Huntingdon Youth Theater die Anwesenheit von Heinrich VIII. und Katharina von Aragon. Nach dankenden Worten von David Brown an die Akteure und Mitorganisatoren des Projekts bekamen die Jugendlichen eine Urkunde und Künstlerequipment überreicht.

Mit vielen Eindrücken und neu gewonnenen Freundschaften traten nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die teilnehmenden Mitglieder der Internationalen Partnerschaftsvereinigung Wertheim die Heimreise an. Das übereinstimmende Fazit: ein gelungenes Internationales Jugendkulturfestival der Partnerstädte nach langer Corona-Pause.

Pressemitteilung der Stadt Wertheim (gekürzt)