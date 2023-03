Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jugendarbeit bleibt beim TV Wertheim weiter zentrales Element

Hauptversammlung: TV Wertheim führt Familienbeitrag ein - Rückblick auf erfolgreiches vergangenes Jahr - Übungsleiter fehlen

Wertheim 26.03.2023 - 10:59 Uhr 3 Min.

Zahlreiche Mitglieder konnte der TV Wertheim für lange Treue ehren. Darüber freuen sich Vorsitzender Axel Wältz, zweiter Vorsitzender Manfred Rieger (zweiter von rechts) und Kassier Jochen Wältz (rechts)

Vorsitzender Axel Wältz ging im Sitzungssaal des Wertheimer Rathauses auf die generelle Entwicklung des Vereins im vergangenen Jahr ein. Er betonte die Leistung der zahlreichen Übungsleiter. "Leider wird es immer schwieriger, Übungsleiter zu gewinnen. Jedes Mitglied ist aufgerufen, neue Kräfte für den Verein zu gewinnen", bat er.

1750 Mitglieder

Aktuell habe der Verein rund 1750 Mitglieder, in vielen Gruppen und verschiedenen Sportstätten biete man ein vielseitiges Angebot im Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssport. "Für die Zukunft ist mir wichtig, dass auch in Zukunft die Jugendarbeit bei uns im Fokus steht", betonte er. Der TV leiste hier mit fast 500 Mitgliedern unter 18 Jahren Herausragendes. Seine Hauptziele für die Zukunft seien die Gewinnung von genügend Übungsleitern für Kinder- und Erwachsenensport als wesentliche Stützen für den Sportbetrieb, der Bau einer Kinderbewegungslandschaft, sowie der Erhalt attraktiver Angebote auch für Senioren. Stefanie Kunkel werde zukünftig hauptamtlich die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen, berichtete er.

Über das Kinderturnen berichtete Renate Krauß. Dort gibt es aktuell sechs Gruppen mit insgesamt 200 Kindern. Es gebe ein abwechslungsreiches Angebot - beginnend beim Eltern-Kind-Turnen bis zu den Jugendlichen. Im Leistungsbereich sammelten die Kinder Erfahrung und Erfolge bei verschiedenen Wettkämpfen. Weiter berichtete sie aus der Showtanzgruppe.

Maria Kern berichtete aus dem Gruppensport der Erwachsenen. In diesem seien jeweils 14 bis 25 Frauen und teilweise Männer zwischen 23 und über 90 Jahren aktiv. Sigfried Krauß sprach über die Übungsstunde der 16 "Jedermänner" Wertheim, die Gymnastik mit Musikbegleitung und Teamspiele biete. Der Altersdurchschnitt liege bei aktuell 69 Jahren. Weiterer berichtete er von den Abnahmen der deutschen Sportabzeichen für den gesamten Verein. 22 Erwachsene und elf Kinder absolvierten dies 2022. Manfred Rieger gab einen Einblick in der Gruppe der "Jedermänner" Bestenheid mit acht bis zehn Mann. Hier stehe Bewegung in der Natur im Mittelpunkt.

Basketball reaktivieren

Aus der Badmintonabteilung informierte Sigfried Rempt. Hier gibt es sowohl Training für Kinder (schwankend zwischen vier und 15 Kinder) und Erwachsene. Diese spielen in der Verbandsrunde. Axel Wältz berichtete aus der Karateabteilung sowie der Volleyballabteilung. Reaktivieren werde man die Basketballabteilung. Zum Vereinssportzentrum "Top Vital" erklärte er, dieses nehme eine gute Entwicklung: "Wir sind auf Wachstumskurs." Mehr als 1200 Personen kämen pro Woche in die Einrichtung, für die man in allen Bereichen weitere Mitarbeiter suche.

Manfred Rieger, zweiter Vorsitzender Fachbereich Finanzen und Kassier Jochen Wältz berichtete über die Finanzen von Verein und Top Vital 2021 und 2022. Kassenprüfer Werner Honeck bestätigte einwandfreie Kassenführung, woraufhin der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Einstimmig stimmten die Mitglieder einer redaktionellen Satzungsänderung zu. Es ging um Abschluss von Arbeitsverträgen sowie Regelungen für hauptamtliche Positionen im Verein.

Änderungen gab es auch bei den Mitgliedsbeiträgen ab 2024, die einstimmig angenommen wurden: Neu eingeführt wurde ein Familienbeitrag in Höhe von 130 Euro. Er gilt ab drei Personen eines Haushalts, die Mitglied im Verein sind - unabhängig von deren Alter. Der Beitrag war schon länger von Mitgliedern gewünscht. Zur Gegenfinanzierung wurden die Einzelbeiträge für Aktive leicht angepasst, es ist die erste Beitragserhöhung in zehn Jahren. Der Beitrag bis 14 Jahre steigt von 30 auf 35 Euro, bei den 14 bis 18-Jährigen von 40 auf 45 Euro und bei den Erwachsenen auf 70 Euro, vorher waren es 60 Euro, je Jahr. Der Passivbeitrag bleibt gleich.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Zahlreiche Mitglieder des TV für lange Treue geehrt Wertheim. Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung am Freitag im Sitzungssaal des Rathauses konnte der TV Wertheim zahlreiche Mitglieder ehren. "Treue wird bei uns großgeschrieben", betonte der Vorsitzende Alex Wältz. Anschließend ehrte er die einzelnen Personen und überreichte Urkunden und ab 40 Jahren Mitgliedschaft auch Geschenke. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft: Katharina Böttcher, Ludwig Dreßler, Heike Gröger, Alexander Hermann, Wolfgang Kern, Matthias Klein, Konstantin Kling, Georg Kober, Silvia Rosovits und Carola Zitzmann Seit 40 Jahren im Verein sind dieses Jahr Brigitte Fischer, Rosa Fürnkranz, Beate Gassner, Maria Kern, Monika Krukenfelner, Ingrid Rieger-Schunder, Reinhilde Schlegel, Ingrid Schulz, Gabriele Staubitz, Josef Treier und Doris Wolber. Ein halbes Jahrhundert gehören dem TV Wertheim Gerda Küchler und Achim Schlör an. Seit 60 Jahren Mitglied sind Edwin Arnold und Sabine Gries. Auf stolze 70 Jahre Mitglied im TV Wertheim kann Brigitte Schweitzer zurückblicken. Viele der Geehrten engagierten sich stark im Verein, betonte er bei den Ehrungen. Leider konnten nicht alle Geehrten auch an der Sitzung anwesend sein.