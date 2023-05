Jugend musiziert: Gelungenes Preisträgerkonzert mit vielen Wertheimern

Weikersheim 12.05.2023 - 13:00 Uhr < 1 Min.

Auf der Bühne der Tauberphilharmonie versammeln sich am Ende des Konzerts alle Teilnehmer am Preisträgerkonzert des Wettbewerbs "Jugend musiziert", um ihren Geldpreis entgegenzunehmen.

Seit sechs Jahrzehnten werde der Wettbewerb und vor allem die erfolgreichen Teilnehmer von den Sparkassen unterstützt, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfanken, Peter Vogel, in seiner Begrüßung. Insgesamt 8000 Euro würden in diesem Jahr ausgeschüttet, erklärte er.

Zu welch hervorragenden Leistungen die Jungmusiker imstande sind, zeigten die nächsten zwei Stunden, die professionell vom Intendanten der Tauberphilharmonie Johannes Mnich moderiert wurden. Besonders bemerkenswert, dass 15 der 21 dargebotenen Programmpunkte von Schülern der Jugendmusikschule Wertheim stammten. Zur Teilnahme an dem Konzert eingeladen wurden lediglich Absolventen des Wettbewerbs, denen die Fachjury beim Regional- oder Landeswettbewerb einen ersten Preis, das heißt zwischen 21 und 25 von 25 möglichen Punkten, zuerkannt hatte.

In diesem Jahr bewies die 32-köpfige Garde, wie gut sie ihre Instrumente - in der Hauptsache den Flügel und die Violine, aber auch Trompete, Akkordeon, Horn, Cello, Schlagzeug und Gesang - beherrscht. Die Preisträger boten eine große musikalische Vielfalt und absolvierten die teilweise sehr schwierigen Stücke sowohl solistisch als auch als Duo und Trio vermeintlich ohne Lampenfieber. Am Ende des Abends konnten sich die Teilnehmer (auf dem Foto zusammen mit den Verantwortlichen der Bank sowie der Musikschulen) über ein Präsent in Form eines Geldpreises freuen.

riff