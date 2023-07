Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jubilare feiern goldene und diamantene Konfirmation in Sachsenhausen

Sakrament vor 50 und 60 Jahren

Wertheim 12.07.2023 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Wiedersehensfreude und Dankbarkeit verband die Jubelkonfirmanden, die kürzlich in der Leonhardskirche im Wertheimer Ortsteil Sachsenhausen ihre goldene und diamantene Konfirmation feierten. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, leitete den Jubelgottesdienst Pfarrer Christoph Brandt. Die musikalische Umrahmung an der Orgel übernahm Werner Flicker, unterstützt von Liedbeiträgen des Ehepaars Antje und Ralf Albrecht aus Dörlesberg.

Pfarrer i. R. Udo Köser erneuerte den Segen

Die goldene Konfirmation feierten Margot Bruchmann, Renate Dierolf, Elke Geier, Gerlinde Herbach, Andrea Kaltofen, Walter Beck und Gerold Klein. Eine ganz besondere Ehre, so die Mitteilung, war es für die goldenen Konfirmanden, dass der ehemalige Pfarrer von Sachsenhausen und Vockenrot, Udo Köser, den Festgottesdienst mitgestaltete und die Segnung der Konfirmierten vom 15. April 1973 erneut übernahm. Udo Köser begann seinen Dienst als Pfarrer im Herbst 1972 - somit waren die goldenen Jubelkonfirmanden sein erster Konfirmandenjahrgang.

Die diamantene Konfirmation begingen Helga Götz, Ilse Heid, Gisela Nichelmann, und Karl Garrecht. Im April 1963 wurden sie vom damaligen Pfarrer Rolf Schilling konfirmiert. Ihren Segen erneuerte nun Christoph Brand.

Konfirmanden tauschten Erinnerungen aus

Die Jubilare erhielten Urkunden und feierten gemeinsam mit der Festgemeinde das Abendmahl. Anschließend gedachten die Pfarrer den bereits Verstorbenen und wünschten den erkrankten und somit nicht anwesenden Jubilaren beste Genesung.

Nach dem feierlichen Gottesdienst trafen sich die Jubilare zusammen mit den Pfarrern Brandt und Köser zum gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken im Gasthaus zum Ross in Vockenrot, um Erinnerungen auszutauschen.

