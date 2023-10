Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jubiläums-Schafkopfen im Wertheimer Hofgarten: 56 spielen - und keiner geht ohne Preis

25. Auflage beim Tennis- und Skiclub im Hofgarten

Wertheim-Hofgarten 22.10.2023 - 13:11 Uhr < 1 Min.

Zum 25. Mal fand am Samstagabend im Clubheim des Tennisclub Wertheim das Preisschafkopfturnier statt. Egon Becker ( rechts vorne) ist der Initiator und Hauptorganisator des gut besuchten Turniers.

Aber darum geht es gar nicht bei dem Turnier. "Jeder bekommt etwas, egal welche Platzierung er belegt hat", erklärte Egon Becker. Er ist seit 25 Jahren der Macher und Hauptorganisator des Turniers im Hofgarten. Und dabei gibt es eine Menge zu tun, angefangen von den zahlreichen Sachpreisen bis hin zur Auswertung der Punkte. Unterstützung bekam er von den Vereinsmitgliedern.

Unermüdlich engagiert

Helge Blanke als einer der drei gleichberechtigten Vorsitzenden bedankte sich vor Beginn des Turniers bei Becker für sein unermüdliches Engagement im Verein. Von Beginn an kümmerte er sich um alles, was das Schafkopfturnier beim TSC Gelb-Blau Wertheim betrifft. Mehr als 1000 Spieler haben in den vergangenen 25 Jahren dabei im Clubheim des TSC die Karten auf den Tisch geschmettert. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des TSC zu Gute.

"Es ist ein großes Anliegen von Egon Becker, dass alle Teilnehmer zufrieden und mit einem kleine Geschenk nach Hause gehen", war von Uwe Schlör-Kempf zu erfahren. Wer allerdings einen "Tout" - das zweitbeste Blatt beim Schafkopfen - auf die Hand bekam, konnte nicht geklärt werden. "Ein Tout hat man, wenn die Gegner keinen Stich machen", erfuhr man von einem Teilnehmer. Auf den vierten Platz kam bei dem Turnier zu seiner eigenen Überraschung Egon Becker selbst.

Günter Herberich