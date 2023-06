Jubiläum mit Fest für alle Generationen

Hintergrund

Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, feiert der Schützenverein Nassig im Dorf und in und um die Wildbachhalle ihr 100-jähriges Vereinsbestehen.

Am Samstag treffen sich die Schützen um 16 Uhr an der Wildbachhalle. Um 17 Uhr ziehen sie zu Totengedenken und Kranzniederlegung zum Friedhof.

Von 19 bis 21 Uhr findet in der Wildbachhalle der öffentliche Festkommers mit Festreden statt. Musikalisch umrahmt wird dieser durch die Wertheimer Jagdhornbläser und den Gesangverein Liederkranz Nassig.

Im Anschluss folgt in der Halle ein lockerer Abend mit Beat und Tanzmusik von Michael Geiger and Friends.

Der Sonntag startet um 8 Uhr mit dem musikalischen Wecken der Gemeinde durch Vertreter des Posaunenchors Nassig/Sonderriet. 9.15 Uhr findet ein Gottesdienst in der Auferstehungskirche Nassig statt. Um 10.30 Uhr startet der Festzug mit den Böllerschützen des Main-Gaus. Anschließend erfolgt der große Zug durchs Dorf zur Wildbachhalle, unterstützt vom Dertinger Fanfarenzug und den Jagdhornbläsern Umpfenbach. Ab 11.15 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Es spielen die Jagdhornbläser Umpfenbach. Ab 12 Uhr wird Mittagessen angeboten

Ab 13 Uhr startet der Familiennachmittag. In der Halle unterhalten die Hundheimer Musikanten. Auf dem Außengelände auf dem alten Festplatz (Fläche vor dem neuen Duschtrakt) sorgen zwei DJs für Stimmung. Angeboten wird unter anderem ein 13 Meter langer Schießwagen, der in Eigenregie des Vereins betrieben wird. Es gibt zwei Hüpfburgen, eine für Kleinere und eine für größere Kinder. Bei der rollenden Waldschule wird es viel über die Waldtiere zu erfahren geben. Kinder können die historische Feuerwehrspritze testen. Außerdem kann man das Bogenschießen des Schützenvereins ausprobieren. Darüber hinaus gibt es weitere Kinderspiele, Bastelaktionen und ein Kinderschminken. Angeboten werden am Nachmittag auch Kutschfahrten für alle Generationen. Um 14 Uhr hält Altvorsitzender Hubert Dosch in der Halle einen Vortrag zur Geschichte des Schützenvereins Nassig. Um 15 Uhr erfolgt die Übergabe der Jubiläumsscheiben. Ab 15.30 Uhr treten die Hundheimer Sänger auf. Festende ist um 18 Uhr. (bdg)