Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jede Menge Gaudi rund um den »Göügar«

Brauchtum: Dertingen feiert Kerwa an zwei Tagen

Wertheim 30.10.2023 - 16:02 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Kinder hatten viel Freude beim Göügarschchor.

Höhepunkt des Abends war der Göügarstanz. Dabei liefen über 30 Paare im Kreis an Stühlen entlang, an dem ein Plastikhahn (Göügar) hing. Dieser wurde von Paar zu Paar immer eine Stuhllehne weitergehängt. Dazu spielte die Musikkapelle einen Kerwamarsch, und alle warteten gespannt, bis ein Wecker klingelte. Als das passierte, hatte das Paar gewonnen, das gerade den Göüger in der Hand hielt. Dies waren heuer Nicole und Martin Fiederling.

Der Kerwasonntag begann traditionell mit dem Schnitzel-Essen in der Mandelberghalle. Im Anschluss zog die Bevölkerung, angeführt von den Kerwamädle und dem Kerwabua unter musikalischer Begleitung des Kraichgau-Fanfarenzuges aus Mühlhausen durch den Weinort. Ziel des Marsches war eine Wiese unterhalb des Friedhofs. Dort wurde die Kerwa ausgegraben. Die Kerwamädle Lara Diehm und Marie Fiederling sowie der Kerwabua Nils Tritschler brauchten einige Versuche, bis sie den Tonkrug aufspüren konnten. Als das gelang, ertönte der Dertinger Kerwa-Jubel »3 .. 4 .. Göügar« in den traditionell alle Anwesenden einstimmen.

Der nächste traditionelle Programmpunkt war das Verlesen des »Kerwazäidls«. Kerwamädles und Kerwabua trugen in gereimten Dialektversen die Begebenheiten des vergangenen Jahres vor. »S senn dabei gânz dolle Sâcha, mânchs zum Noachdenka, mânchs zum Lâcha«, lautete einer der ersten Reime. Es ging unter anderem um die Schließung von Betrieben, den Friedweinberg, eine nicht vorhandene Fußgängerbrücke, ausgerissene Hühner, eine Poolparty, Fernsehauftritte, unsachgemäße Entsorgung von »Hünd-Scheiß-Baüdl« und ein gestohlenes Fahrrad, um nur einige der vielen angeschnittenen Themen zu nennen. So mancher Zuhörer fand sich zu seinem Erstaunen im Vortrag wieder.

Zurück an der Mandelberghalle, waren nun die Kinder an der Reihe. »Göügarschchor« hieß der nächste Programmpunkt. Ein überdimensionales Topfschlagen für Mädchen und Jungen im Alter zwischen Kommunion und Konfirmation brachte dieses Jahr Marie Gora aus Dertingen als Siegerin hervor. Sie gewann einen lebenden Hahn (Göügar). Das Fest klang mit Kerwa-Blasmusik vom Musikverein Uissigheim aus.

NaSt