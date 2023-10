Kulturverein Convenartis holt mit Fola Dada Gewinnerin des Deutschen Jazzpreises 2022 nach Wertheim

Jazz vom Feinsten in der Aula Alte Steige

Wertheim 29.10.2023 - 13:45 Uhr 2 Min.

WERTHEIM. "Perfekte Wahl, toller Abend, großes Orchester, außergewöhnliche Sängerin" - Walter Hörnig vom Wertheimer Kulturverein Convenartis kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, wenn er an den 12. November denkt. Es ist dem Verein gelungen, die im letzten Jahr mit dem Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Gesang ausgezeichnete Fola Dada nach Wertheim zu holen. Sie wird am 12. November um 19 Uhr gemeinsam mit der renommierten "Bigband Würzburg!" in der Wertheimer Aula Alte Steige auftreten. Die Leitung hat der Hamburger Komponist, Arrangeur, Trompeter und Bandleader Torsten Maaß übernommen.

Eine kleine Sensation sei das für ihn, so der für das Programm von Convenartis verantwortliche Hörnig. Der Verein möchte eine große Bandbreite an Kultur anbieten. Neben klassischem Kabarett und Comedy eben auch Musik. Jazz habe eine besondere Stellung bei der Programmgestaltung. Für das Konzert verspricht er melodischen, einfühlsamen und trotzdem mitreißenden Vocal Jazz auf höchstem Niveau. Fola Dada, die mit der SWR Bigband schon in der Elbphilharmonie aufgetreten ist, in Wertheim hören zu können sei etwas ganz Besonderes.

Die Bigband Würzburg! tritt bereits zum dritten Mal mit Fola Dada auf, so Saxofonistin und Vorstand Ulrike Englert. "Wir hatten Fola vor einigen Jahren mit der SWR Big Band gehört und angefragt, ob sie mit uns auftreten möchte." Spielorte waren bisher die alte Synagoge in Kitzingen und das Bockshorn im Kulturspeicher Würzburg. Torsten Maaß steht regelmäßig am Dirigentenpult der WDR Bigband. Er kommt seit 2016 regelmäßig zu Probenarbeit und Konzerten der Bigband nach Würzburg. "Beide sind großartige Musiker. Sie bringen Kompetenz, Können, gute Laune, Hingabe und Liebe zur Musik mit. So entsteht mit wenigen Proben eine harmonische musikalische Gemeinschaft", schwärmt Englert.

Ausnahmetalent Fola Dada kam 1974 als Tochter einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters in Stuttgart zur Welt. Schon als Kind tanzte und steppte sie, als Gymnasiastin kam sie über Musical- und Jazz-AG zum Gesang, den sie schließlich zu ihrem Beruf machte. Sie ist Professorin für Gesang an der Musikhochschule Mannheim und führt eine Gesangschule in Stuttgart. Die Sängerin tritt mit verschiedenen Formationen auf und ist viel unterwegs.

"Mit der Bigband Würzburg! und Torsten Maaß zu musizieren ist für mich immer ein Genuss", sagt Fola Dada im Gespräch mit dem Medienhaus Main-Echo. "Wir werden wandern zwischen großen Klassikern wie "Feeling Good", vor allem bekannt durch Nina Simone und sogar Pop-Bearbeitungen wie "Is it a Crime" von Sade. Aber auch Natalie Cole Interpretationen dürfen nicht fehlen, und die eine oder andere Überraschung ist ebenfalls mit dabei."

Den Jazzpreis sieht Fola Dada als Plattform für die Szene. Er mache Künstler sichtbar und vermittele die Botschaft: "Es gibt uns!" Für sie sei der Preis eine absolute Überraschung gewesen und die Bestätigung, dass "den eigenen Weg zu gehen, abseits von eindeutigen Schubladen, die beste Entscheidung in meinem Leben war, ist und bleibt." Davon können sich Jazzfans demnächst in Wertheim selbst überzeugen. PeFs

Info: Fola Dada und Bigband Würzburg, Sonntag, 12.11.2023, 19:00 Uhr, Aula Alte Steige, Wertheim; Karten im Vorverkauf über die Plattform Reservix und an der Abendkasse. Näheres über die Website des Vereins https://convenartis.de/

Petra Folger-Schwab