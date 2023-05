Jam Gang begeistert mit Rock und Soul

Local Heroes: Wertheimer Band tritt im Rahmen der besonderen Veranstaltungsreihe im Kulturkeller Convenartis auf

Wertheim 30.05.2023 - 14:03 Uhr < 1 Min.

Die Jam Gang begeistert im Rahmen der Reihe "Local Heroes" am Samstag mit Rock und Blues die Gäste im Convenartis-Keller.

»Ziel ist es, lokalen Bands in losen Abständen eine Plattform zu geben«, berichtete die zweite Vereinsvorsitzende Nadine Schmid.

Die Gruppe Jam Bang beschreibt ihre Musik selbst als »Blues und Rock, dynamisch, dreckig und roh«. Gründer und Bandleader ist Gitarrist Michi Eichhorn. Wie Schmid berichtete, stammt er aus Wertheim. Schon in den 1980er-Jahren sei er mit der Band im Jugendhaus Soundcafé aufgetreten. Eichhorn habe rund 25 Jahren nicht mehr in der Main-Tauber-Stadt gelebt. Vor etwa einem Jahr sei er dorthin zurückgekehrt.

Wie die Band selbst sagt, kommen ihre musikalischen Vorbilder vorwiegend aus den 1960ern und 1970ern. Sie verweigere sich allen musikalischen Trends - und dies mit einem hohen Grad an Idealismus. Getreu ihres Mottos verbreitete die Jam Gang auch am Samstag mit klassischem Bluesrock Spaß und gute Laune. »Wir haben Spaß, ihr auch?«, riefen die Musiker in den Saal. Das Publikum bestätigte mit guter Stimmung, dass sie die Auffassung der Musiker teilen.

Aktuell gehören der Jam Gang Michael Eichhorn (Gitarre, Gesang), Bernhard Bernstein (Bass, Gesang), Stefan Hussl (Gitarre, Gesang) und Rüdiger Lösler (Schlagzeug) an. Zu hören gab es am Abend unter anderem den »Mercury Blues«, »Catch That Train«, den »Blue Jean Blues« und »I Drink Alone.« Nicht fehlen durfte im Repertoire natürlich die Rolling Stones mit »Route 66« oder der Klassiker »Down by the River«.

