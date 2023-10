Jagdhornbläserkorps gestaltet Hubertusmesse im Kloster Bronnbach

Wertheim-Bronnbach 30.10.2023 - 14:55 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Wertheimer Jagdhornbläserkorps mit Pater Erwin Wieczorek beim Auftritt im Kloster Bronnbach.

An diesem Sonntagmorgen war kaum einer der etwa 500 Anwesenden mit Maske erschienen. Und so nahm dieser Gottesdienst im Gedenken an den Heiligen Hubertus, der als Pfalzgraf von Burgund zwischen 655 und 727 nach Christus lebte, ihren beinahe gewohnten Lauf. Beinahe deshalb, weil im Programm der Jagdhornbläser außer den üblichen Stücken - Gloria, Sanctus mit Hymne, das Sanctus von Schubert sowie Agnus Dei und ziemlich am Ende der Hubertusmarsch - zwei Kompositionen von Michael Geiger dabei waren, ein »Andante« und »Kleine Andacht«, die die Messe bereicherten. Überhaupt machte die leicht schräge Intonierung der Parforcehörner den eigentümlichen Touch dieser Musik und damit die besondere Beliebtheit dieser Messe bei den ungewöhnlich vielen Besuchern aus.

Nach Lesungen und Gebeten, die Heiko Busse vortrug, ging Pater Erwin Wieczorek in seiner Predigt auf die Legende des Heiligen Hubertus ein. Mit dem Danklied »Großer Gott, wir loben dich« und Beethovens »Ode an die Freude« ging die Messe mit viel Beifall zu Ende.

wie