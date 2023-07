Investor für Winzer-Areal in Reicholzheim gesucht

Konzeptentwicklung

Wertheim 28.07.2023 - 14:48 Uhr 2 Min.

Reicholzheim sucht nach wie vor einen Investor für die neue Nutzung und Gestaltung im Bereich des Winzerplatzes.

Während der historische Dreiseithof noch von der Genossenschaft genutzt wird, stehen die neuzeitlichen Bauten im Süden der Anlage sowie die Kelterei und die umfangreiche Kelleranlage zur Disposition. Neben einer Konzeption wird vor allem auch ein Investor gesucht. Am Ende der Sitzung dachte Sebastian Sturm laut über eine für ihn denkbare Nutzung nach und brachte hierbei auch die hausärztliche Versorgung der Bevölkerung ins Spiel. Der Winzerplatz in Reicholzheim markiert gleichzeitig den Dorfmittelpunkt.

Auf der Wunschliste stand auch der barrierefreie Zugang zur Lebensmittel-Nahversorgung im einstigen evangelischen Gemeinderaum innerhalb des Gemeindezentrums, wo voraussichtlich ab Januar 2024 eine Filiale des Nahversorgers Tante M einziehen wird. Der Zugang soll über den Spielplatz erfolgen. Auch eine Schiebetür soll unter anderem noch finanziert werden.

Es habe, so Sturm, kaum eine Woche ohne Gespräche gegeben, nachdem Reicholzheims letzter Lebensmittelladen zum Jahreswechsel seine Pforten geschlossen hat. Wer sollte wo in Reicholzheim die Lebensmittelversorgung sicherstellen, war fortan zu klären. Schließlich kristallisierte sich das Unternehmen Tante M heraus. Mehrere Franchise-Unternehmer hätten sich für den Betrieb beworben, so Sturm. Letztlich blieben zwei übrig, wobei sich der Ortschaftsrat in nichtöffentlicher Sitzung für Melissa Mayer entschied.

Sie war bei der öffentlichen Sitzung am Donnerstag in den Reihen des Publikums und hatte Gelegenheit, ihr Konzept vorzustellen. Im Wesentlichen geht es Mayer darum, frische Ware aus der Region zu verkaufen und örtliche Unternehmen dabei einzubeziehen - über das Angebot von Tante M hinaus. Nach ihrem Wunsch soll möglichst auch eine Postfiliale installiert werden. Der Laden, der laut Sebastian Sturm praktisch ein »begehbarer Automat« sei, habe wegen dieser Eigentümlichkeit zwischen 5 und 23 Uhr geöffnet. Die Selbstbedienung erfolge videoüberwacht, die Zahlung wohl per Kundenkarte.

Sturm stellte fest, inwiefern das Projekt ein Erfolg werde, liege an den potenziellen Reicholzheimer Kunden. Sollte die Installation der Postfiliale funktionieren, werde der Ortschaftsrat zugunsten von Tante M auf eine separate Installation einer Packstation vor dem Gebäude verzichten. Desweiteren stehen für den 2024er Haushalt die Erweiterung des Holzlagerplatzes, die Anschaffung von zwei Parkbänken aus recyceltem Material, diverse Straßensanierungen und Flickteerungen, Informationstafeln für Radfahrer und Wanderer an den Ortseingängen und Reparaturarbeiten an der Leichenhalle auf der Wunschliste.

Der autofreie Sonntag am 6. August wirft seine Schatten voraus: Die Reicholzheimer Vereine feiern diesen Anlass mit den zu erwartenden Gästen wie üblich am Brückenkopf. Samstags ist ab 18 Uhr ein gemütliches Beisammensein auf dem Festgelände, sonntags betreiben die Vereine das Areal zwischen 10 und 18 Uhr.

Nach einer Frage aus dem Publikum wurde die Hoffnung verworfen, sich an einen verkaufsoffenen Sonntag in Wertheim in Reicholzheim gewissermaßen dranzuhängen. Diese Regelung gelte lediglich für die Wertheimer Altstadt. Konkret ging es darum, einen Dorfflohmarkt auch sonntags abhalten zu können. Es werde geklärt, inwiefern solch eine Veranstaltung stattfinden könne, wenn ein Benefizcharakter dahinter stehe.

Befragt nach der Notwendigkeit, die Pumpe zur Wasserversorgung des Fußballplatzes so lange laufen zu lassen, auch vor dem Hintergrund des Wassersparens, war Sebastian Sturm der Interessenskonflikt durchaus bewusst. Als Kassier des VfB konnte er mitteilen, dass man die Laufzeit der Pumpe inzwischen auf eine Stunde begrenzt habe. Dafür biete man dem Verein immerhin einen bespielbaren Platz.

Per Umlaufverfahren wurde etlichen Bauanträgen zugestimmt. Dabei ging es viermal um den Neubau von Einfamilienhäusern im aktuellen Neubaugebiet, um die Restaurierung des historischen Wegweisers an der Richolfstraße 60, eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Fassadenanstrich am Eingang in die Schillstraße, sowie die Ertüchtigung der Rettungswege des Kirchdachstuhls vom Kloster Bronnbach und um die befristete Genehmigung zweier Holzterrassen in der Außengastronomie in Bronnbach.

