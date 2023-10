Investitionen erfordern höhere Parkgebühren in Wertheim

Defizit von rund 250.000 Euro pro Jahr

Wertheim 13.10.2023 - 14:59 Uhr 3 Min.

Ab Januar wird das Kurzzeitparken in Wertheim teurer. Auf den Parkflächen am Main kostet die Stunde dann statt bisher 70 Cent einen Euro. Dieser Tarif gilt bis einschließlich der vierten Stunde. Fotos: Gunter Fritsch In der Altstadtgarage will die Stadtentwicklungsgesellschaft E-Ladesäulen installieren. Der Fahrbahnbelag auf dem Parkdeck Packhofstraße wird im kommenden Jahr saniert. Dieser wird dafür komplett gesperrt.

Um die einzelnen Maßnahmen zu finanzieren, müssten ab Januar allerdings die Gebühren für das Kurzzeitparken in der Wertheimer Innenstadt angehoben werden, begründete Geschäftsführer Thomas Müller gegenüber dieser Redaktion die geplante Erhöhung.

Kritik an diesem Vorgehen habe er bislang keine gehört, berichtet Müller. Was allerdings auch daran liegen könnte, dass viele Parker den Anstieg der Parkgebühren erst registrieren dürften, wenn sie mehr Geld am Parkautomaten zahlen müssen.

Schon jetzt, vor der Erhöhung der Gebühren für das Kurzzeitparken, sind die Einnahmen, die die Steg über die Parkvorgänge auf ihren Parkplätzen und in den Tiefgaragen erzielt, nicht kostendeckend. »Wir machen jedes Jahr ein Minus von rund 250.000 Euro«, nennt der Steg-Geschäftsführer Zahlen. Und das bei Gesamteinnahmen durch Parkgebühren von rund 550.000 Euro jährlich. »Parkplätze und Tiefgaragen sind nicht wirtschaftlich zu betreiben«, ist Müller überzeugt, dass bei einer kostendeckenden Erhöhung der Parkgebühren es zu einem Abwandern von Parkenden kommen würde.

Deshalb sind für ihn auch immer wieder einmal aufkeimende politische Forderungen unrealistisch, die erste halbe oder gar die erste Stunde des Parkens in Wertheim kostenfrei zu machen, so wie es das etwa in Tauberbischofsheim gebe. Müller verweist dabei auf die durchschnittliche Parkdauer: Die meisten Besucher der Wertheimer Innenstadt stellen ihr Fahrzeug etwa eine bis zwei Stunden auf einen der vielen Parkplätze oder in eine Tiefgarage der Stadtentwicklungsgesellschaft. »Wäre die erste Stunde kostenlos, würden uns etwa ein Drittel unserer Parkgebühren wegfallen.«

Sanierung Packhofparkfläche

Der Investitionsplan der Steg für die kommenden fünf Jahre sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, die vor allem auch die Sanierung der Beläge auf Parkflächen beinhalten. Bereits Anfang kommenden Jahres starten soll die komplette Neubeschichtung des Parkdecks Packhofstraße. Dazu werde die gesamte Stellfläche gesperrt, kündigte Müller an. Der Belag, der intensiv genutzten oberirdischen Parkplätze löse sich an vielen Stellen auf. Es bestehe die Gefahr, dass Wasser in die darunter liegende Betondecke der Tiefgarage eindringe.

»Wir wollen eine umfangreiche und dann teurere Betonsanierung vermeiden«, beziffert Thomas Müller die Kosten für dieses Vorhaben allein auf 65.000 Euro. Schon diese Maßnahme fresse damit die Mehreinnahmen der Gebührenerhöhung von 75.000 Euro fast vollständig auf.

Ein zweites, größeres Projekt sind die Sanierungsarbeiten in der Altstadtgarage. Hier sollen nicht nur die Beläge der Ein- und die Ausfahrt erneuert werden, auch an den Betonpfeilern seien Sanierungsarbeiten notwendig. Geschätzte Kosten nach heutigem Stand: 80.000 Euro. Zudem seien jüngst bei einer Brandschutzbegehung Mängel an Rohren in der Kaverne festgestellt worden. Kunststoffrohre mussten durch metallene ausgetauscht werden. Kostenpunkt: 60.000 bis 70.000 Euro.

Dach für Parkdeck

Die Ausstattung der Altstadtgarage mit E-Ladesäulen ist ein weiteres kostenintensives Vorhaben, dass die Stadtentwicklungsgesellschaft sich für die kommenden fünf Jahre vorgenommen hat. Hier gebe es allerdings bislang nur erste Überlegungen, wo die Ladesäulen installiert werden könnten, erläuterte Müller. Etwa sechs Stellplätze sollen für elektrisch betriebene Fahrzeuge vorgesehen werden. Müller kann sich vorstellen, dass dies erste Stellplätze gleich nach der Einfahrt werden könnten. Mit den Stadtwerken zu klären sei allerdings noch, wie der erhöhte Strombedarf in die Altstadtgarage komme.

Eine Umrüstung der Altstadtgarage auf digitales Parkraummanagement ist ein weiteres Vorhaben, das die Steg 2024 angehen will. Wie schon bei der Tiefgarage und den Parkplätzen am Main, wo heute schon Nummernschilder per Kamera bei der Einfahrt erfasst werden und der Nutzer anschließend die Parkgebühren am Automaten zahlt, soll auch die Altstadtgarage mit einem solchen System ausgestattet werden. Für das Parkhaus am Gymnasium hat sich Thomas Müller vom Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft zudem Planungskosten für 2025 genehmigen lassen. Erstellt werden soll ein Konzept, ob es Sinn ergibt, das oberste Deck mit einem Dach zu versehen.

Zahlen und Fakten: Parken in Wertheim Wertheim verfügt nach Angaben der Stadtentwicklungsgesellschaft über insgesamt 2105 für die Öffentlichkeit zugängliche Parkplätze. Davon befinden sich 793 in Parkhäusern. 555 Parkflächen sind gebührenfrei, auf 1550 Stellplätzen müssen Nutzer je nach Parkdauer bezahlen. Für das sogenannte Kurzzeitparken (bis zu vier Stunden) fallen ab dem 1. Januar kommenden Jahres höhere Gebühren an. In der Parkgarage Altstadt, den Tiefgaragen Engelsberg und Mühlenstraße und auf den Parkplätzen Packhofstraße und Eichelgasse kostet die Stunde dann einen Euro statt bislang 80 Cent. Die Gebühren für das Kurzzeitparken auf dem Parkplatz und der Tiefgarage Main steigen von 70 Cent ebenfalls auf einen Euro je Stunde. In der Hans-Bardon-Straße und im Parkdeck am Gymnasium gehen die Kurzzeitgebühren von 60 auf 70 Cent rauf, in der Poststraße und an der Tauber von 70 auf 80 Cent, auf dem Parkplatz Wilhelm-Blos-Straße sind es beispielsweise 60 statt bisher 50 Cent. Die Gebühren seien laut Steg mit denen vergleichbar, die in Marktheidenfeld, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim erhoben werden. ()